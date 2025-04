Comment Hamilton a empêché Norris d’aller prendre le podium à Leclerc

Andrea Stella, le directeur de McLaren F1, a révélé que la résistance de Lewis Hamilton face à Lando Norris a sûrement permis à Ferrari de signer un podium. Mais elle a également permis à Oscar Piastri, via la discussion entre les ingénieurs des deux pilotes de l’équipe, de ne pas tenter de dépassement dans le dernier virage et risquer de se faire repasser.

"Vous m’avez donné l’occasion de vous raconter une histoire" a déclaré Stella. "L’histoire, c’est que l’ingénieur de course de Lando a proactivement dit à l’ingénieur de course d’Oscar ’nous avons eu du mal à dépasser Lewis parce que nous avons essayé deux fois dans le virage 27 et qu’il nous a dépassés dans le virage 1, alors assure-toi qu’Oscar le sache et qu’il tente sa chance directement dans le virage 1’."

"J’étais très fier d’entendre cela sur le muret des stands. Je n’ai pas eu besoin de demander quoi que ce soit. Je n’ai été que le spectateur d’un exemple de l’excellent esprit d’équipe et du travail d’équipe que nous avons chez McLaren, alors bravo à Will Joseph, bravo à Tom Stallard, bravo à toute l’équipe."

L’Italien salue le travail effectué par les mécaniciens de Norris, qui ont dû remplacer de nombreuses pièces sur la MCL39 du Britannique, malgré le fait que le choc contre les barrières SAFER n’était pas trop violent.

"Si vous me le permettez, je répondrai à votre question en m’éloignant un peu des sentiers battus. Je tiens également à saluer le travail effectué par les mécaniciens, Charlie Hooper, qui dirige les opérations dans le garage, après l’accident des qualifs."

"Ce n’était pas un accident grave, mais nous avons dû changer pratiquement toutes les pièces de la voiture, à l’exception du châssis et du moteur. Il y a toujours un peu de nervosité quand vous devez passer en revue autant de pièces, les changer, et tout vérifier."

"Mais une fois de plus, la voiture était prête à partir et cela a donné l’opportunité à Lando d’aller marquer des points importants. Bravo à Charlie, à toutes les personnes impliquées et à tous les mécaniciens qui ont veillé à ce que la voiture soit réparée et prête pour la course."

Stella salue le rythme "impressionnant" de Ferrari

Stella félicite Norris pour sa remontée, et il pense que la stratégie était bonne. Sans le temps perdu derrière Hamilton, le directeur pense que le pilote britannique aurait pu jouer le podium face à Charles Leclerc, classé troisième à Djeddah. La résistance de Hamilton a donc aidé son équipier à signer le premier podium de la Scuderia en 2025.

"La version courte est une excellente remontée de la part de Lando. Nous avons eu de longues discussions sur les pneus de départ. Nous avons choisi de chausser les pneus durs parce que nous espérions que, même si ce n’était que pour une brève période, nous aurions la possibilité d’exploiter le rythme de la voiture."

"Vendredi, nous avons vu que Lando était le pilote le plus rapide en simulation de course et de long run, et nous voulions donc nous assurer que nous étions dans des conditions permettant d’exploiter cela. D’une certaine manière, c’était une bonne décision de la part de Lando et des stratèges."

"En fait, les choses se sont déroulées à peu près comme prévu. Lorsque vous faites vos simulations sur papier, c’est à peu près ce qui s’est passé dans la réalité. Mais en même temps, je pense que pour monter sur le podium aujourd’hui, nous aurions eu besoin de ne pas perdre de temps avec Hamilton.

"Il est évident que Hamilton est Lewis Hamilton. Il sait très bien comment courir et pendant quelques tours, il a réussi à dépasser Lando. Et je pense que cela nous a fait perdre du temps, ce qui signifie en fin de compte que nous n’avons pas pu essayer de dépasser Leclerc."

"En même temps, Leclerc et Ferrari ont été très rapides. Bravo à Ferrari pour son premier podium. D’une certaine manière, c’est mérité vu le rythme de course qu’ils ont affiché, en particulier à la fin du premier relais."

"C’est assez impressionnant, car nous ne pensions pas que les pneus mediums pouvaient se comporter de la sorte. Mais d’une certaine manière, il nous a aussi donné confiance dans le fait que le dernier relais de Lando aurait été fort - et il l’a effectivement été."

"Il n’y a pas eu beaucoup de dégradation. Cela lui a permis de dépasser Russell. Mais en fin de compte, je pense que le temps perdu avec Hamilton et le fait que Leclerc avait un rythme si élevé ont fait que nous n’avons pas pu remonter sur le podium. Mais c’est une belle remontée."

"Des points importants pour le championnat et aussi, je pense, pour le moral de Lando. Il montre que sa technique de course est absolument géniale. Et comme il l’a dit sur la radio de l’équipe dans le dernier tour, nous devons juste peaufiner un peu les samedis et nous nous amuserons."