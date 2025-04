Leclerc espère un ’tournant’ pour Ferrari au Grand Prix d’Espagne

Charles Leclerc a signé un podium en cinq courses, et il admet que Ferrari manque de performance en ce début de saison. Selon lui, la Scuderia devra revenir au niveau de ses rivales à partir du Grand Prix d’Espagne, où la SF-25 recevra un tout nouvel aileron avant.

"Je pense que nous sommes en retard en termes de performances réelles de la voiture" a expliqué Leclerc. "Nous sommes derrière McLaren et Red Bull, c’est certain, derrière Mercedes aussi je crois. D’un côté, j’ai pris la direction dont je parle depuis deux ou trois week-ends et j’ai l’impression que je n’ai jamais été aussi à l’aise avec la voiture qu’en ce moment."

"Nous tirons donc le maximum de la voiture. Nous avons juste besoin d’une meilleure voiture. Et je pense que le tournant de la saison aura lieu à Barcelone, avec un nouvel aileron avant, j’espère qu’il jouera un peu en notre faveur."

Troisième à Djeddah, le Monégasque ne pense pas qu’il aurait pu faire mieux : "Je pense, honnêtement, que nous avons fait la course parfaite. Je n’ai pas l’impression qu’il y avait quelque chose de plus sur la table."

"Chaque tour a été très, très bon. Il n’y a pas eu d’erreurs. La stratégie était parfaite. Nous ne parlons pas beaucoup de nos arrêts au stand parce que lorsqu’ils ne se passent pas bien, nous en parlons évidemment parce que cela peut vous faire perdre une course, mais les mécaniciens font un travail incroyable."

"Je pense que nous dominons la bataille des arrêts au stand depuis le début de la saison, et c’est grâce au travail acharné qu’ils ont accompli. Mais dans l’ensemble, la course a été parfaite, et je ne pouvais rien faire de plus qu’une troisième place."