Blessé après le GP du Japon, Doohan pourra-t-il courir à Bahreïn ?

La situation de Jack Doohan n’est pas simple, des images le montrant à peine capable de sortir de son cockpit Alpine F1 après le GP du Japon.

Alors que les spéculations vont bon train quant à un prochain remplacement par Franco Colapinto, le rookie australien a été lourdement accidenté lors des essais libres de Suzuka, et des rumeurs circulaient selon lesquelles il se serait blessé au bras et à la main gauche. Cela a été confirmé ces dernières heures.

De fait, un mécanicien Alpine F1 et même Esteban Ocon (Haas) ont dû aider Doohan à sortir de la voiture après la course, car il ne pouvait plus utiliser son bras gauche.

Pire encore, alors que Doohan éprouvait des difficultés au Japon, Colapinto – clairement favori du conseiller Alpine Flavio Briatore – testait une voiture 2023 à Monza.

Colapinto a été une demi-seconde plus rapide que l’autre réserviste également en piste, Paul Aron, sur un seul tour, et sept dixièmes plus rapide en rythme de course.

L’ancien pilote de Formule 1 Christijan Albers avoue avoir de la peine pour Doohan.

"C’est une situation très difficile et je n’aime pas ça. Il fait ses débuts en Formule 1 et tout ce qu’on veut, c’est se concentrer. Mais on ne peut pas prendre de plaisir."

"Tout le monde pense toujours qu’on va prendre du plaisir en F1, mais ce n’est pas le cas, car on est sous pression dès le premier jour. Or, avec Doohan, c’est vraiment énorme."

"Toutes ces rumeurs selon lesquelles il sera évincé après quelques courses a aussi un lien avec les sponsors de Colapinto qui mettent la pression à Briatore pour le voir dans la F1 au plus vite. Ce sera le facteur décisif."

Doohan a quitté Suzuka dimanche soir "légèrement" blessé selon lui mais confiant d’être sur la grille de départ à Bahreïn.

"Je vais prendre quelques jours de repos et de récupération. Cela va aller, c’est léger. J’ai hâte de courir à nouveau à Bahreïn, où les conditions seront complètement différentes."

Alpine F1 n’a pas commenté l’état de santé de Doohan après le Grand Prix mais le pilote est sous surveillance médicale pour cette récupération. Franco Colapinto est le réserviste désigné pour ce week-end au cas où.