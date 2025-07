Red Bull pourrait faire un chèque d’un montant astronomique à Horner

Devant un parterre d’employés de Red Bull à l’usine de Milton Keynes en début de semaine, Christian Horner a fait des adieux émouvants à l’équipe.

Dans son message, Horner a déclaré : "Je resterai employé par l’entreprise, mais sur le plan opérationnel, le relais sera transmis."

Laurent Mekies a depuis été confirmé comme remplaçant du Britannique chez Red Bull, le Français prenant ses fonctions après 18 mois à la tête de l’équipe Racing Bulls.

Mais les propos de Horner concernant le maintien de ses liens avec Red Bull ont suscité des interrogations quant à la place de l’homme de 51 ans au sein de l’équipe : s’il n’en est plus le dirigeant au quotidien, pourrait-il reprendre son poste ?

La réponse est non : les services de Horner ne sont plus nécessaires chez Red Bull, l’équipe cherchant une nouvelle orientation.

Sur le papier, Horner a été mis en congé payé. Il lui restait encore plusieurs années de contrat avant son licenciement, jusqu’en 2030. Le départ de Horner pose des complications supplémentaires compte tenu de l’immense succès qu’il a connu en tant que directeur d’équipe. Huit titres pilotes, six championnats constructeurs et 124 victoires en Grand Prix le positionnent comme l’un des directeurs d’équipe les plus titrés de tous les temps.

Étant le membre d’équipe le mieux payé après Max Verstappen, une simple poignée de main et une indemnité de départ ne suffiront pas.

La question centrale des négociations portera sur les conditions de départ de Horner et sur la somme probablement substantielle qui devra être versée pour résilier son contrat. 50 millions d’euros pour les 5 années qui restaient au contrat (son salaire annuel étant à 10 millions) et de potentiels bonus perdus seront la base de négociation.

Horner pourrait également présenter ses propres exigences, s’il le souhaite. Hypothétiquement, cela pourrait inclure une réduction de la durée de son préavis, lui permettant ainsi d’être rapidement transféré dans une autre équipe. En contrepartie d’une indemnité moins élevée évidemment.

En attendant l’aboutissement de ces négociations, Horner restera salarié et continuera donc probablement à être rémunéré - à ne rien faire - conformément à son contrat.