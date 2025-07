Sainz en a ’marre’ : l’Espagnol est ’frustré et déprimé’ par ses récentes courses

Carlos Sainz se dit « excédé » par sa série de malheurs en course après un incident sans précédent avec Charles Leclerc qui l’a privé de points au Grand Prix de Grande-Bretagne.

Sainz poursuivait Leclerc pour la huitième place en fin de course à Silverstone lorsque le pilote Ferrari est sorti large à Stowe en pneus slicks, entraînant son ancien coéquipier dans sa sortie.

L’incident a rétrogradé le pilote Williams à la 12e place et, son aileron avant et son fond plat étant également endommagés, il n’a pu regagner aucune place pour le reste de la course.

C’était le deuxième week-end consécutif où Sainz ne marquait pas, n’ayant même pas pris le départ du GP d’Autriche en raison de problèmes de freins sur la grille.

Bien que l’Espagnol se soit abstenu de blâmer directement Leclerc, il a admis être de plus en plus frustré de perdre des points pour des raisons indépendantes de sa volonté.

"Tout va bien !" a-t-il déclaré avec ironie. "Comme toute l’année jusqu’à présent, nous faisions tout correctement : une bonne stratégie, un bon pilotage."

"J’étais 7e-8e à ce moment-là, à 10 tours de l’arrivée, alors que je me battais avec Charles. Je crois qu’il était dans son tour de sortie en pneus slicks. Il a perdu le contrôle de la voiture et m’a percuté, et c’en était fini. C’était fini."

"Je suis revenu en piste 12e avec une voiture endommagée et j’ai terminé 12e. Encore une fois, très malchanceux. J’en ai un peu marre de cette situation où il nous arrive quelque chose d’incontrôlable."

"Sans vouloir offenser Charles, ça peut arriver à n’importe quel pilote, mais je suis juste déçu que cela me soit arrivé encore, alors que nous étions sur le point de faire un week-end et une course impeccables."

Sainz n’a accumulé que 13 points jusqu’à présent, ce qui le place 15e au classement pilotes. Son équipier Alex Albon a lui porté son total à 46 points grâce à un nouveau top 10 à Silverstone, consolidant ainsi sa huitième place au championnat pilotes.

Sainz a admis qu’il était "frustrant et déprimant" de ne pas pouvoir exploiter pleinement son potentiel en raison de facteurs externes.

"Honnêtement, c’est tellement frustrant d’avoir autant de choses hors de contrôle d’affilée. C’est une série qui m’excède."

"Je ne peux pas vous expliquer ce que l’on ressent en tant qu’athlète lorsqu’on continue à aller sur un simulateur, à faire tous ses événements marketing, à afficher un visage heureux, à faire tous ses essais libres, etc. Tout est fait pour obtenir un bon résultat."

"En course, on prend des risques, on fait tout ce qu’il faut en termes de stratégie, et puis un imprévu survient et on est éliminé. Il faut maintenant attendre deux-trois semaines avant de reprendre la course, mais on arrive à un point où c’est extrêmement frustrant et déprimant."