Huitième, Bortoleto pense que Sauber F1 peut ’accomplir de grandes choses’

Gabriel Bortoleto a inscrit ses premiers points en Formule 1 grâce à une huitième place au Grand Prix d’Autriche. Elu pilote du jour par le public, le pensionnaire de Sauber F1 ne cachait pas sa joie d’avoir accompli une telle performance, tout en ayant dû lutter contre son manager, Fernando Alonso.

"J’en ressens plein ! Je suis heureux d’être dans les points pour la première fois, j’ai eu une bataille incroyable avec Fernando à la fin et ça n’aurait pas pu être mieux que de me battre contre lui pour marquer mes premiers points" a déclaré Bortoleto, qui explique pourquoi il parvient à signer de meilleurs résultats.

"Je dirais que je deviens plus expérimenté, c’est un processus naturel en Formule 1. De mon côté, ça a toujours été comme ça quand j’arrive dans une catégorie. J’avais dominé la F3 dès le début mais en F2, le début de saison a été difficile et j’ai dû progresser avant de réussir à gagner."

"J’ai l’impression que je fais plus ou moins la même chose qu’en Formule 2 en F1 cette année, je progresse au fil de la saison, j’apprends des choses, je progresse sur plusieurs choses et je sens que j’ai une longue aventure à parcourir."

Désormais, il espère continuer sur cette lancée en deuxième partie de saison : "J’espère que l’on se battra pour ce pour quoi on s’est battus aujourd’hui. Si l’équipe continue à faire le travail qu’elle a fait aujourd’hui, on peut accomplir de grandes choses."

Nico Hülkenberg était neuvième à l’arrivée de la course sur le Red Bull Ring, marquant la première double entrée dans les points de Sauber depuis le Grand Prix du Qatar 2023, grâce à Valtteri Bottas et Guanyu Zhou sous les couleurs d’Alfa Romeo.

"C’est un très bon ressenti d’être dans les points pour la troisième fois d’affilée, surtout après une qualification difficile. Nous avons fait une course solide : stratégie agressive, premier arrêt précoce, et nous avons réussi à faire durer les pneus tout en gardant un bon rythme" se félicite Hülkenberg.

"Cela a payé. Je me suis toujours senti plus confiant avec notre rythme de course, et aujourd’hui nous avons été en mesure de tirer le meilleur parti des opportunités. Depuis Barcelone, nous avons trouvé un meilleur équilibre avec la voiture et les performances sont plus régulières."

"C’est encourageant. Cela fait maintenant trois fois de suite que nous réalisons de bonnes performances sur des circuits différents. Doubler les points pour l’équipe est un résultat fantastique - et je suis vraiment heureux que Gabi ait marqué ses premiers points en F1. Je lui adresse toutes mes félicitations, c’est bien mérité. Six points de plus, une équipe heureuse et une dynamique positive !"