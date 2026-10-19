Red Bull gagne à nouveau, mais Waché refuse de parler de réussite

Red Bull a retrouvé les premières places grâce aux deux victoires consécutives de Max Verstappen en Malaisie et à Singapour, confirmant les progrès réalisés après un début de saison 2026 difficile. Pourtant, Pierre Waché refuse de considérer ce redressement comme un véritable succès. Pour le directeur technique de l’écurie autrichienne, les ambitions de Red Bull dépassent largement quelques victoires en Grand Prix : tant que l’équipe ne remportera pas de nouveau les championnats du monde des pilotes et des constructeurs, son projet ne pourra pas être considéré comme pleinement abouti.

La saison 2026 a constitué un défi majeur pour Red Bull, confrontée à l’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation sur les unités de puissance et à son nouveau statut de motoriste. Après des premiers mois compliqués, l’écurie de Milton Keynes semble désormais avoir trouvé une dynamique nettement plus favorable.

Les succès de Max Verstappen en Malaisie et à Singapour ont une importance particulière puisqu’ils constituent les premières victoires de Red Bull depuis qu’elle produit ses propres unités de puissance, dans le cadre de son partenariat avec Ford.

Cette progression a également permis à l’équipe de revenir dans la lutte pour la troisième place du championnat des constructeurs. Au classement des pilotes, Verstappen n’est plus qu’à 17 points de George Russell, deuxième du championnat, ce qui lui offre la possibilité de gagner encore une position avant la fin de la saison.

Autant de résultats encourageants pour une structure qui a dû relever un défi technique et organisationnel considérable. Mais Pierre Waché refuse de se satisfaire de ces avancées.

Dans un entretien accordé à RN365, le directeur technique de Red Bull a expliqué que l’équipe ne jugeait pas sa réussite à l’aune de quelques résultats isolés.

Interrogé sur les éventuels doutes qu’il aurait pu avoir quant à la capacité du projet à fonctionner dès cette saison, le Français a assuré qu’il n’avait jamais remis en cause les moyens de Red Bull pour atteindre ses objectifs.

"Non, parce que vous n’êtes jamais satisfait de ce que vous accomplissez. Le principal avantage, pour nous, c’est de nous assurer que nous continuons à pousser jusqu’à obtenir quelque chose. Vous ne savez jamais quand cela arrivera."

"Et si cela ne fonctionne pas, vous apprenez quelque chose et vous recommencez. C’est un processus d’apprentissage, avec pour objectif de gagner non seulement une course, mais un championnat."

"C’est donc une constante. Tant que nous ne remportons pas le championnat des pilotes et que l’équipe ne remporte pas le championnat des constructeurs, nous ne sommes pas satisfaits, et nous continuons à nous interroger sur tout ce que nous faisons."

"Mais cela ne signifie pas que nous doutons de notre capacité à y parvenir."

Une organisation gagnante doit continuer à évoluer

Au-delà des performances de la RB22 et des progrès de l’unité de puissance Red Bull Powertrains-Ford, Waché s’est également exprimé sur les défis liés à la gestion d’une grande organisation technique.

La question se pose notamment de savoir s’il est plus difficile de maintenir une équipe au sommet ou de reconstruire une structure capable de retrouver les victoires après une période moins favorable.

"C’est difficile de la maintenir. Je pense qu’une organisation gagnante est de toute façon toujours dynamique."

"Les changements se produisent en raison des ambitions des personnes, de leur développement, mais aussi parce que vous voulez permettre aux jeunes de progresser."

Mais Waché estime que la gestion de ces transformations n’est pas l’obstacle le plus important. Selon le directeur technique de Red Bull, la difficulté majeure réside dans la capacité à prendre l’avantage sur des concurrents qui disposent eux aussi d’organisations techniques de très haut niveau.

"Cela aussi, je dirais que c’est difficile, mais ce n’est pas ce qu’il y a de plus difficile. Ce qui est clairement très difficile, c’est de gagner face à cette concurrence. Il est très difficile de battre un adversaire."

"C’est ce qui rend ce sport fantastique, parce que ce n’est pas facile. C’est l’une des compétitions d’ingénierie les plus difficiles au monde. Voilà ce qui est le plus difficile : trouver de meilleures idées que les autres."