McLaren F1 peut-elle encore résister au retour spectaculaire de Red Bull ?

McLaren traverse une période délicate face au retour en force de Red Bull, désormais à seulement sept points de l’écurie britannique au championnat des constructeurs. À Singapour, Max Verstappen a dominé les débats avec un avantage estimé à trois dixièmes de seconde sur les monoplaces de Woking, mais Andrea Stella refuse de considérer cet écart comme insurmontable. Le directeur de McLaren rappelle que la hiérarchie de la saison 2026 a constamment évolué au gré des nouveautés techniques et estime qu’un seul ensemble d’évolutions peut suffire à inverser de nouveau le rapport de force.

Le Grand Prix de Singapour a confirmé le spectaculaire redressement de Red Bull dans cette dernière partie de saison. Après son succès en Malaisie, Max Verstappen a décroché une deuxième victoire consécutive sur le circuit urbain de Marina Bay, sans que les pilotes McLaren puissent véritablement contester sa supériorité.

Lando Norris a terminé quatrième, juste devant son équipier Oscar Piastri, cinquième. Ce résultat a permis à Red Bull de poursuivre son retour au championnat des constructeurs, où la lutte pour la troisième place s’annonce particulièrement serrée.

Après 17 manches, McLaren conserve la troisième position avec 339 points, mais Red Bull est revenue à seulement sept unités, avec un total de 332 points. À Singapour, l’écurie autrichienne a inscrit 34 points contre 23 pour McLaren, réduisant encore l’écart entre les deux structures.

Pour l’équipe de Woking, double championne du monde des constructeurs en titre, la perspective de terminer quatrième représente une menace de plus en plus concrète. Mais Andrea Stella ne considère pas la domination de Verstappen à Singapour comme le signe d’un décrochage irrémédiable de la MCL40.

Stella souligne notamment que son équipe se trouvait régulièrement dans une lutte très serrée avec Mercedes.

"En réalité, nous nous battons pratiquement avec Mercedes et, même lorsque nous gagnions des courses, nous ne décrochions la pole position que pour quelques millièmes de seconde."

"C’était le cas à Madrid. C’était le cas en Hongrie. Si nous repensons à Zandvoort, pendant le Sprint, nous n’étions pas très compétitifs."

L’écurie britannique a certes affiché un excellent rythme lors de certaines courses, mais cette supériorité n’a pas été constante dans toutes les conditions.

"Ce n’est donc pas comme si nous avions connu une période pendant laquelle McLaren possédait une avance considérable. Si nous avons parfois vu quelque chose de ce genre, c’était plutôt en course. Par exemple, Lando était très fort en Hongrie et, à Madrid, il a été très fort pendant quelques tours."

"Mais nous devons également reconnaître que lorsque vous êtes en tête, comme nous l’avons vu avec Verstappen à Singapour, vous bénéficiez d’un air propre et vous pouvez gérer les pneus. Cela amplifie en quelque sorte certains points forts."

Andrea Stella insiste sur le fait que la compétitivité des différentes monoplaces a évolué régulièrement au cours de l’année, au rythme des nouveautés introduites par les écuries. Il considère ainsi que le retour de Red Bull aux avant-postes s’inscrit dans une tendance générale plutôt que dans un changement définitif de hiérarchie.

"Globalement, je pense donc qu’il n’y a pas de grandes surprises. C’était positif de constater qu’à Singapour, nous nous trouvions là où nous nous attendions à être."

"Je pense que Verstappen et Red Bull profitent simplement des évolutions qu’ils ont introduites."

"C’est ce que nous appelons le ping-pong cette saison. En fait, les équipes arrivent avec des évolutions, même si, dans le cas de Mercedes, je comprends qu’ils rencontrent eux-mêmes certains problèmes."

"Mais elles peuvent faire un petit pas en avant et, même si Red Bull était en quelque sorte dominante par rapport à nous à Singapour, elle avait trois dixièmes de seconde d’avance sur nous."

"Mais trois dixièmes de seconde, c’est un gain que vous pouvez obtenir avec une évolution."