Fenestraz passe de Mercedes à Ferrari et décroche déjà un essai en F1

Sacha Fenestraz va franchir une nouvelle étape dans sa collaboration avec Ferrari. Recruté cet été par la Scuderia comme pilote de simulateur et de développement, le Franco-Argentin de 26 ans a révélé qu’une séance d’essais au volant d’une Formule 1 de l’écurie italienne lui avait déjà été promise pour 2027. Après trois saisons passées dans des fonctions similaires chez Mercedes, Fenestraz espère désormais mettre son expérience de la piste au service du développement des monoplaces de Maranello, tout en réalisant un rêve personnel.

Arrivé chez Ferrari en juillet dernier, Sacha Fenestraz a quitté Mercedes après trois saisons passées à Brackley en tant que pilote de simulateur et de développement.

Le Franco-Argentin poursuit ainsi sa carrière au sein d’une nouvelle structure de premier plan en Formule 1, parallèlement à ses engagements en compétition. Au fil des dernières années, Fenestraz s’est notamment illustré en Super Formula, en Super GT et en Formule E, tout en participant au travail de développement des monoplaces de Mercedes.

Son arrivée à Maranello lui permet désormais de mettre cette expérience au service de Ferrari, avec des responsabilités relativement proches de celles qu’il exerçait au sein de l’écurie allemande.

Mais cette nouvelle collaboration devrait également lui offrir une occasion particulièrement attendue : prendre le volant d’une véritable Ferrari de Formule 1.

Interrogé par Grande Prêmio, Fenestraz n’a pas caché son enthousiasme à l’idée de rejoindre une marque aussi emblématique du sport automobile. Si ses missions quotidiennes restent largement comparables à celles qu’il remplissait chez Mercedes, le pilote de 26 ans considère son arrivée chez Ferrari comme une opportunité majeure dans sa carrière.

"La vérité, c’est que pouvoir travailler là-bas est un rêve, et c’est aussi un rêve de faire partie d’un nom aussi prestigieux dans le sport automobile."

Le Franco-Argentin a également évoqué avec humour les différences entre son ancienne vie à Brackley et son nouvel environnement en Italie.

"Le travail est formidable. C’est un peu comme ce que je faisais chez Mercedes à Brackley, sauf que maintenant je peux manger de bonnes pâtes en Italie, piloter une Ferrari de Formule 1 dans le simulateur et potentiellement effectuer quelques essais l’année prochaine également. C’est donc vraiment une excellente opportunité."

Cette dernière perspective n’est d’ailleurs plus une simple possibilité. Fenestraz a confirmé qu’une séance d’essais au volant d’une Ferrari de F1 avait déjà été validée pour 2027.

Le calendrier exact de cette séance reste toutefois à déterminer.

"Je vais faire un essai l’année prochaine, je le sais déjà et ils me l’ont confirmé."

Le pilote franco-argentin a également révélé qu’une première occasion aurait pu se présenter beaucoup plus tôt. Il devait initialement participer à une séance dès la semaine suivant le Grand Prix de Singapour, mais ses obligations en Super GT l’en ont empêché.

"Je devais le faire, mais j’avais une course de Super GT à Autopolis. Tant pis, cela finira bien par arriver."

Ferrari n’a toutefois pas encore confirmé publiquement si la séance prévue pour Fenestraz sera organisée dans le cadre du programme TPC ou d’un essai spécifique réservé aux débutants.

"J’ai vraiment hâte d’y être, mais évidemment, le plus important pour eux, c’est que je prenne le volant afin d’améliorer mes performances dans le simulateur."

"Tous les pilotes de simulateur doivent prendre le volant d’une voiture TPC pour acquérir de l’expérience dans une Formule 1. Il ne me reste donc plus qu’à attendre ce jour."