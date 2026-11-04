Red Bull et Adidas : des photos volées de Verstappen confirment un accord pour 2027

Red Bull va bien changer d’équipementier dès la saison 2027 de Formule 1. Alors que des discussions avec Adidas avaient été évoquées il y a plusieurs mois, des photographies de Max Verstappen issues de ce qui semble être une séance de tournage publicitaire viennent renforcer la crédibilité de ces informations. Le quadruple champion du monde y apparaît vêtu de vêtements Red Bull arborant les célèbres trois bandes de la marque allemande. Un partenariat estimé à 27 millions d’euros par saison, qui n’a toutefois toujours pas été officialisé par les deux parties.

Red Bull semble se rapprocher d’une annonce d’un changement majeur concernant son équipementier officiel. Après plusieurs saisons de collaboration avec Castore, l’écurie autrichienne va désormais s’associer à Adidas à partir de 2027, comme le suggèrent des photographies de Max Verstappen récemment apparues.

Sur ces clichés, à voir dans le tweet ci-dessous, qui semblent provenir d’une séance de tournage à caractère commercial, le Néerlandais porte des vêtements aux couleurs de Red Bull, mais avec les trois bandes caractéristiques d’Adidas sur les épaules.

Un autre détail attire également l’attention : le logo de l’équipementier allemand apparaît sur un élément de carrosserie latéral de la monoplace sur laquelle Verstappen est installé.

Ces images constituent le dernier indice important confirmant un rapprochement entre les deux marques déjà évoquées dans nos colonnes le 31 mars dernier, même si aucune annonce officielle n’a encore été effectuée.

Un contrat estimé à 27 millions d’euros par saison

Les premières informations concernant un éventuel partenariat entre Red Bull et Adidas remontent en effet au mois de mars.

À cette époque, le quotidien allemand Bild avait révélé que les deux entreprises étaient en discussions autour d’un accord de trois ans, dont la valeur atteindrait environ 27 millions d’euros par saison.

Si ces chiffres se confirmaient, le contrat représenterait donc un montant global de l’ordre de 81 millions d’euros sur trois saisons.

L’accord prévoirait qu’Adidas remplace Castore en tant que partenaire chargé des vêtements et équipements techniques de l’écurie Red Bull à compter de la saison 2027.

À l’époque de ces premières révélations, aucune des deux parties n’avait souhaité confirmer l’existence d’un accord.

Un porte-parole d’Adidas avait notamment refusé de commenter les informations publiées.

"De manière générale, nous ne participons pas aux rumeurs et aux spéculations."

RED BULL VA A ESTAR COLABORANDO CON ADIDAS EL AÑO QUE VIENE https://t.co/IUUjfw3YiL — aita (@leccverst) November 3, 2026

Adidas renforce encore sa présence en Formule 1

Le partenariat entre Red Bull et Adidas va débuter en 2027 et se poursuivre au moins jusqu’à la fin de la saison 2029. La marque allemande deviendrait ainsi un nouvel acteur majeur de l’environnement commercial de l’écurie autrichienne.

Cette éventuelle collaboration s’inscrirait dans la stratégie de développement déjà engagée par Adidas en Formule 1. L’équipementier est en effet déjà présent dans le championnat à travers ses partenariats avec Mercedes et Audi, dont il fournit notamment les vêtements officiels.

Un accord avec Red Bull lui permettrait donc d’étendre encore sa présence dans le paddock en associant son image à une troisième écurie mais aussi à Max Verstappen, le quadruple champion du monde.

Il reste néanmoins à attendre une confirmation officielle pour connaître certaines modalités de cet éventuel accord et peut-être sa durée définitive.