Antonelli refuse le numéro 1 : ’il ne m’a jamais porté chance’

Sacré champion du monde de Formule 1 à seulement 20 ans, Kimi Antonelli aurait pu choisir d’arborer le numéro 1 sur sa Mercedes dès la saison 2027. Mais l’Italien a décidé de rester fidèle au numéro 12, avec lequel il vient de conquérir son premier titre mondial et qui le relie symboliquement à Ayrton Senna. Entre superstition, volonté de garder les pieds sur terre et admiration pour le triple champion du monde brésilien, Antonelli a expliqué les raisons de son choix. À l’approche du Grand Prix du Brésil, il a également rendu un hommage particulier à son idole, en visitant la propriété de la famille Senna et en préparant un casque spécial.

Kimi Antonelli ne portera pas le numéro 1 en 2027. Malgré son sacre mondial obtenu au Grand Prix du Mexique, le pilote Mercedes a confirmé qu’il conserverait le numéro 12, celui qui l’accompagne depuis ses débuts en Formule 1 et avec lequel il vient de décrocher le championnat 2026.

Une décision qui ne relève pas uniquement de l’attachement sentimental. Pour le jeune Italien, conserver son numéro habituel constitue également une manière de ne pas se laisser emporter par le succès et de continuer à aborder sa carrière avec la même exigence.

Antonelli avait déjà largement laissé entendre qu’il prendrait cette décision lors de la conférence de presse organisée au Mexique, après son sacre.

Quelques jours après son titre, Antonelli a définitivement confirmé sa décision.

Le champion du monde estime que conserver son numéro représente une façon de repartir sur de nouvelles bases, sans considérer son premier sacre comme un aboutissement définitif.

"C’est une manière pour moi de garder les pieds sur terre," a-t-il expliqué.

"Conserver le numéro 12, pour moi, c’est comme avoir un nouveau point de départ, à partir duquel je peux tout reconstruire et essayer de reproduire ce que j’ai accompli. C’est une façon de rester concentré pour l’année prochaine."

Au-delà de cette volonté de préserver son état d’esprit, Antonelli reconnaît également que la superstition joue un rôle dans son choix.

Le numéro 1, traditionnellement réservé au champion du monde en titre, ne lui rappelle pas de bons souvenirs lorsqu’il l’a utilisé par le passé.

"Et puis, pour être honnête, je suis très superstitieux, et le numéro 1 ne m’a jamais porté chance. Chaque fois que je l’ai utilisé, cela s’est extrêmement mal passé."

Un numéro 12 qui le rapproche d’Ayrton Senna

Le choix du pilote Mercedes possède également une forte dimension symbolique.

En remportant le championnat 2026 avec le numéro 12, Antonelli est devenu le premier pilote à décrocher un titre mondial avec ce numéro depuis Ayrton Senna en 1988.

Cette année-là, le Brésilien avait remporté son premier championnat du monde au volant de la McLaren-Honda, avant de conquérir deux autres couronnes en 1990 et 1991.

Antonelli, qui n’a jamais caché son admiration pour Senna, voit ainsi son propre parcours se rapprocher symboliquement de celui de son idole.

Cette connexion a pris une dimension supplémentaire cette semaine, à l’approche du Grand Prix du Brésil.

Mardi, le jeune champion du monde a effectué une visite privée dans la propriété de la famille Senna, près de São Paulo.

Il a notamment eu l’occasion de s’installer au volant de l’une des Lotus portant le numéro 12 utilisées par Ayrton Senna, tout en arborant la célèbre casquette Nacional associée au pilote brésilien.

Un moment particulier pour Antonelli, qui considère Senna comme une référence dépassant largement le cadre de ses performances en piste.

Antonelli a expliqué à quel point le triple champion du monde avait influencé sa manière d’aborder la compétition. Le jeune Italien ne s’intéresse pas uniquement aux exploits sportifs de Senna. Il cherche également à comprendre son état d’esprit, sa préparation et sa manière de gérer les exigences d’une saison de Formule 1.

"Ayrton sera toujours une source d’inspiration, non seulement en tant que pilote, mais aussi en tant que personne. Cette année, j’ai regardé beaucoup de ses interviews, à plusieurs reprises, pour comprendre comment il abordait les courses et la saison. Il restera toujours, avec ma famille, un modèle pour moi."

Mais l’hommage ne s’arrêtera pas là. Pour le Grand Prix du Brésil, Antonelli a également prévu de porter un casque spécial dédié à Ayrton Senna.

Cette décoration rendra hommage à l’une des victoires les plus célèbres de la carrière du Brésilien : son succès à domicile en 1991, obtenu au terme d’une course particulièrement éprouvante.

Senna avait alors réussi à remporter son premier Grand Prix du Brésil malgré un problème de boîte de vitesses qui l’avait contraint à terminer l’épreuve bloqué sur le sixième rapport.

Trente-cinq ans plus tard, Antonelli entend célébrer cet exploit à travers un casque spécialement conçu pour le week-end d’Interlagos.

Le jeune Italien se montre particulièrement satisfait du résultat.

"Je pense que c’est l’un des plus beaux casques que j’aie réalisés. Ce sera un week-end très spécial."