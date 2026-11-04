Schumacher : un proche explique pourquoi il refuse de parler de son état de santé

Près de 13 ans après l’accident de ski de Michael Schumacher, le silence entourant l’état de santé du septuple champion du monde de Formule 1 continue de susciter de nombreuses interrogations. Florian König, présentateur historique de la télévision allemande et proche de longue date de l’ancien pilote Ferrari, a expliqué pourquoi il refusait catégoriquement d’aborder ce sujet, y compris avec les membres de sa famille. S’il comprend parfaitement la curiosité et l’inquiétude des supporters, il considère que la volonté de discrétion exprimée par Corinna Schumacher et ses proches doit être respectée sans réserve, même lorsque certaines informations lui parviennent à titre privé.

L’état de santé de Michael Schumacher reste l’un des sujets les plus sensibles du monde de la Formule 1. Depuis son grave accident de ski survenu en décembre 2013, la famille du septuple champion du monde a fait le choix de préserver strictement sa vie privée, en communiquant très peu d’informations sur sa situation.

Une décision qui continue de susciter des interrogations parmi les millions de supporters de l’ancien pilote Ferrari, mais que ses proches s’efforcent de respecter.

C’est notamment le cas de Florian König, figure historique de la couverture télévisée de la Formule 1 en Allemagne, qui a côtoyé Schumacher pendant de nombreuses années et entretenu des liens étroits avec lui et sa famille.

Interrogé dans le podcast Phrasenmäher de Bild, le présentateur a expliqué qu’il avait délibérément choisi de ne jamais chercher à obtenir des informations sur l’état de santé de l’ancien pilote.

Florian König rappelle que la volonté de préserver la confidentialité des informations médicales de Michael Schumacher n’a jamais laissé place à la moindre ambiguïté. Dès les premières années suivant l’accident, la famille a établi une ligne de conduite que le présentateur affirme avoir toujours respectée.

"La famille Schumacher a fait savoir très clairement, dès le début, qu’aucune autre information ne devait être rendue publique. J’ai toujours respecté cette volonté, particulièrement celle de Corinna. Et je continue de le faire aujourd’hui."

Cette position ne se limite pas à un refus de commenter publiquement la situation du septuple champion du monde. König affirme également qu’il s’interdit de poser des questions aux membres de la famille, malgré la proximité qu’il entretient avec certains d’entre eux.

Le présentateur allemand insiste sur la distinction entre les relations personnelles qu’il entretient avec la famille Schumacher et la curiosité que peut susciter l’état de santé de Michael.

Il explique ainsi ne jamais interroger directement Mick Schumacher, le fils du septuple champion du monde, ni son frère Ralf, lui-même ancien pilote de Formule 1.

"Je ne demande pas à Mick, à Ralf ou à qui que ce soit d’autre comment va Michael. Même si j’apprends quelque chose, je le garde pour moi. Ma relation avec la famille Schumacher et avec Michael est beaucoup trop importante à mes yeux."

Florian König ne cherche cependant pas à minimiser l’attachement du public à Michael Schumacher.

Il reconnaît que les supporters, qui ont suivi pendant des années les exploits de l’Allemand en Formule 1, souhaitent naturellement obtenir des nouvelles de celui qui a remporté sept titres mondiaux et marqué plusieurs générations de passionnés.

"Je comprends parfaitement que les gens veuillent savoir comment il va. Parce qu’ils l’aiment, parce qu’il fait tout simplement partie de leur vie."

König estime néanmoins que cet attachement, aussi sincère soit-il, ne peut pas primer sur la volonté de la famille.

"Ce n’est pas simplement une décision fondée sur l’intérêt du public, mais sur les intérêts d’une famille. Ils ont pris leur décision. Et je pense que c’est parfaitement normal. Nous devons tous l’accepter."