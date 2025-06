Red Bull doit ’remonter le moral’ à un Verstappen ’défaitiste’ pour le titre

Le Dr Helmut Marko admet que Max Verstappen abandonne progressivement dans sa lutte pour son cinquième titre consécutif de champion du monde des pilotes.

Le pilote Red Bull était déconcerté par les pénalités de la FIA infligées à Barcelone, qui l’ont rétrogradé à la 10e place, à près de 50 points d’Oscar Piastri, et au bord de la suspension pour une course. Et le Néerlandais, qui a depuis - timidement - admis ses torts, avait lancé qu’il n’était pas vraiment dans la bataille pour le titre.

Interrogé pour savoir si cela signifiait que Verstappen abandonnait peu à peu, le conseiller de Red Bull a avoué : "C’est vrai, il est un peu défaitiste."

"J’essaie de lui remonter le moral, car nous n’abandonnons pas encore."

"Mais il faut faire quelque chose avec la voiture."

Marko a ajouté que Verstappen était "de très bonne humeur" avant Barcelone, espérant que la mise à niveau de la voiture d’Imola fonctionnerait également bien en Espagne.

"Il était plus détendu... jusqu’en Espagne."

"Il lui est arrivé beaucoup de choses là-bas. On lui a monté le mauvais pneu, il y a eu l’incident avec Leclerc dans la ligne droite et puis il a dû céder sa place alors qu’il pensait avoir raison à 100 %."

"La FIA a confirmé qu’elle ne lui aurait pas demandé de rendre la position. Alors, à un moment donné, on perd son sang-froid."

Marko a réfuté les théories selon lesquelles Verstappen tenterait délibérément d’activer une clause de sortie de contrat, mais interrogé sur l’affrontement très controversé avec George Russell, l’Autrichien a admis : "Max aurait pu gérer la situation beaucoup plus élégamment."

"Les prétendues clauses de sortie semblent surgir un peu partout maintenant, mais rien de tout cela n’est pertinent pour le moment."

Marko a rencontré Verstappen cette semaine en Autriche. Lorsqu’on lui a demandé si le quadruple champion du monde s’était enfin calmé, il a répondu : "Oui, mais cela ne résout pas notre problème."

"Notre voiture n’est tout simplement pas assez rapide. Cela me gêne encore plus que les actions de Max. Nous sommes toujours à trois dixièmes de McLaren."