Bottas : ’Cadillac F1 est un projet très intéressant’ mais...

Valtteri Bottas n’en a pas fini avec la Formule 1, et c’est une chose dont il est convaincu depuis le jour où il s’est retrouvé sur le banc de touche.

Alors qu’il a révélé hier des discussions lancées avec Alpine F1 et Red Bull Racing, le Finlandais évoque aussi l’autre piste la plus probable pour lui, Cadillac F1.

Mais avant de se confier au sujet de l’équipe américaine, celui qui est réserviste de Mercedes F1 raconte son cheminement mental.

"Je n’ai pas de baquet, mais ce n’est pas à cause de mon propre choix" a déclaré Bottas.

"J’ai toujours le sentiment - et cette émotion s’est manifestée assez rapidement après que j’ai su que je n’aurais pas de volant pour cette année - que je n’en ai pas encore fini avec la F1."

"J’ai encore beaucoup à donner. C’est toujours la chose la plus importante dans ma vie. Cette sensation, maintenant que je regarde à côté, est devenue de plus en plus forte et de plus en plus forte, et maintenant les courses commencent vraiment à me manquer."

"J’ai l’impression que la façon dont les deux dernières années se sont déroulées pour moi dans ma carrière n’est pas du tout la façon dont je voudrais que les choses se terminent. À la fin de l’année dernière, lors des qualifications et des courses, j’ai eu l’impression d’être à mon meilleur niveau."

"Je n’ai pas encore ressenti de dégradation en moi. C’est pourquoi je veux continuer. En tant qu’êtres humains, nous avons une dégénérescence, mais je ne l’ai pas encore !"

Le Finlandais réitère son intérêt pour Cadillac mais il admet que la décision ne viendra pas rapidement de la part de l’équipe américaine.

"Je ne pense pas qu’ils soient très pressés. Ils ont été très, très occupés à essayer de mettre une voiture sur la grille pour l’année prochaine."

"Je connais mon calendrier, je sais quand je veux savoir ce qu’il en est de l’année prochaine et quels sont les plans que je dois faire, et je pense que le mois d’août, plus ou moins, est une bonne cible pour cela. Mais j’espère que nous aurons bientôt des nouvelles."

"Je pense qu’il y a quelques pilotes sur la liste. J’imagine que mon expérience va m’aider parce que j’ai couru dans trois équipes différentes, avec l’une d’entre elles [qui] a eu beaucoup de succès. Chez Williams aussi, nous avons obtenu de bons résultats, alors j’espère être en bonne position."

"Pour moi, il s’agit d’un projet très intéressant, quelque chose de nouveau pour la F1, une équipe américaine qui a peut-être une vision différente du sport. Si j’y étais en tant que pilote, ce serait vraiment très intéressant parce que vous pouvez partir de zéro."

"L’équipe part de zéro. Vous pourriez en fait avoir une grande influence sur certaines choses, sur la direction à prendre, et ce serait très motivant et gratifiant lorsque le succès arrive."

"Je pense que le changement de règles est toujours un bon moment pour se lancer, parce qu’on ne sait jamais, si l’on réussit soudainement à faire ce qu’il faut, on peut en fait avoir de très bons résultats dès le départ."