Hadjar est ’plutôt surpris’ d’être quatrième, ’quelque chose ne va pas’ pour Verstappen

Red Bull a connu une qualification décevante à Bakou, surtout du côté de Max Verstappen, avec la huitième place pour le Néerlandais. Isack Hadjar a en revanche signé un excellent retour à la compétition avec une quatrième place, à moins de deux dixièmes de la deuxième place, et il admet qu’il se félicite d’un tel retour après trois manches d’absence.

Le pilote français explique avoir été à l’aise au volant et ne pas avoir du tout ressenti de problèmes physiques au niveau de son poignet au fil du week-end sur un circuit pourtant exigeant.

"Je me sentais bien, je ne pensais pas à ça, c’était le bon moment pour revenir donc je suis content. J’ai eu du mal tout le week-end à me mettre dans le rythme, c’est un circuit compliqué pour faire son retour" a noté Hadjar.

"Mais quand c’est l’heure de la qualif j’arrive toujours à trouver un peu de performance naturellement. Je savais que je n’allais pas être à la ramasse mais je suis plutôt surpris du résultat."

Il admet avoir été surpris de réussir à gagner du temps en qualifications, alors qu’il peinait à atteindre la limite auparavant, et s’étonne aussi d’avoir vu Verstappen perdre pied dans la séance rapide, alors qu’il n’arrivait pas à le suivre lors du week-end jusqu’ici.

"Honnêtement je me sens bien depuis les EL1 mais je n’arrive pas à trouver la limite de la voiture alors que Max a été à un gros niveau tout le week-end. J’étais à zéro en termes de prise de risque, j’y suis allé pas à pas."

"J’ai attendu tout le week-end de tout aligner et la voiture répond bien. Mais c’est un peu frustrant de voir l’écart avec la première place, on s’attendait à être dans la lutte avec Ferrari et McLaren, ce qui est le cas, mais Mercedes c’est un truc de fou", poursuit-il avant de parler de ses chances en course.

"On a fait des essais de départ assez moyens tout le week-end, donc heureusement qu’on n’est pas à Barcelone ! On va essayer de garder la position et pour moi, on a le rythme de course pour aller se battre avec les pilotes devant, il faut juste réussir le virage 1 et on sera dans une bonne position."

Max Verstappen s’est qualifié seulement huitième alors qu’il semblait être au niveau de George Russell tout au long du week-end, et il n’a pas mâché ses mots auprès de la télé néerlandaise au terme de la séance.

"Pendant toutes les qualifications, le moteur n’a pas tourné. Nous avons fait un réglage sur la voiture, et cela n’a pas non plus été entièrement positif. Mais bon, ça n’a tout simplement pas tourné. Par rapport à mon coéquipier, j’étais déjà à une demi-seconde dans les lignes droites" a déclaré par la suite Verstappen.

Mais les choses sont allées de mal en pis au fil de la séance, et en Q3, la situation n’a fait qu’empirer pour lui. Lorsqu’il a voulu attaquer pour un tour rapide, il s’est avéré que sa batterie n’était pas complètement chargée.

"Et puis en Q3, vous voulez faire ce run du milieu. Soudain, la batterie n’était pas pleine. Elle ne se charge pas, elle ne tourne pas. Ensuite, on me dit d’attaquer avec une batterie à moitié chargée. J’ai dit ’ouais, allez vous faire foutre’. J’en avais vraiment ras le bol à un moment."

Le timing des problèmes a frustré le quadruple champion du monde, qui s’était senti à l’aise dans la RB22 tout le week-end, mais n’a pas pu concrétiser cela par un bon résultat lors de la séance la plus importante du Grand Prix.

"Vous savez, vous vous préparez si bien tout le week-end. La voiture est bonne. Et puis tout s’effondre en qualifications, il n’y a rien qu’on puisse y faire. Ça n’a tout simplement pas tourné."

Le problème de batterie a également eu des conséquences sur ses pneus. Après avoir dû interrompre un tour, Verstappen n’a pas pu ramener ses pneus dans la bonne fenêtre de température et manquait de grip.

"Après ce tour, j’ai dû abandonner parce que la batterie n’était qu’à moitié pleine, les pneus ont trop refroidi. On ne peut pas attaquer parce que ça ne tourne pas. On n’obtient donc pas assez de température dans les pneus. Même sur ce dernier tour, on n’a pas la bonne adhérence."

Mais il explique avoir ensuite remarqué que quelque chose clochait avec le frein moteur. Le Néerlandais a même décrit le comportement de sa Red Bull comme si un frein à main était soudainement tiré.

"Et puis on a le même problème avec le moteur qui ne tourne pas, le frein moteur qui semble parfois très étrange, comme un frein à main. Comme si on le tirait dans certains virages. Quelque chose ne va vraiment pas."

Red Bull doit maintenant enquêter pour savoir si les problèmes peuvent être résolus sans remplacer le moteur. Verstappen est particulièrement frustré car avant les qualifications, il semblait avoir le rythme pour se battre à l’avant.

"Nous devons voir si cela peut être résolu avec ce moteur. Mais c’est une vraie déception quand on est si bien placé tout le week-end. Et qu’on finit par tout gâcher comme ça."