McLaren F1 veut retrouver à Singapour son niveau de Madrid après deux Grands Prix difficiles

McLaren arrive à Singapour avec l’ambition de mettre fin à une séquence particulièrement décevante, après avoir reculé au quatrième rang des forces en présence lors des deux dernières courses. L’équipe britannique, qui semblait encore en mesure de jouer la victoire à Madrid, n’a pas retrouvé le même niveau de compétitivité à Bakou et à Sepang. Pour Neil Houldey, directeur technique chargé de l’ingénierie appliquée, le défi consiste désormais à comprendre les raisons de cette baisse de performance et à exploiter pleinement le potentiel de la MCL40 lors du dernier week-end Sprint de la saison.

La Formule 1 retrouve cette semaine les rues de Singapour à Marina Bay pour l’un des rendez-vous les plus singuliers du calendrier. Disputé de nuit, le Grand Prix de Singapour associe un environnement urbain spectaculaire à des contraintes techniques et physiques particulièrement importantes.

Les températures élevées, l’humidité et la succession de virages serrés mettent les monoplaces et leurs pilotes à rude épreuve. Même lorsque les séances se déroulent sous les projecteurs, les conditions restent difficiles, avec des températures de piste susceptibles d’évoluer et un revêtement dont l’adhérence change au fil du week-end.

Pour McLaren, ces difficultés seront accentuées par le format Sprint, organisé pour la dernière fois cette saison. Les équipes ne disposeront que d’une seule séance d’essais libres avant les qualifications Sprint de vendredi soir, ce qui réduira considérablement les possibilités de travailler sur les réglages.

Lando Norris et Oscar Piastri devront donc rapidement trouver leurs marques sur un tracé où les murs ne pardonnent aucune erreur et où la précision, la motricité et la confiance au volant sont essentielles.

McLaren cherche à comprendre sa perte de compétitivité

Le Grand Prix de Singapour marque la conclusion d’une série de trois courses consécutives particulièrement exigeante pour les équipes. McLaren aborde ce dernier rendez-vous avec plusieurs interrogations concernant les performances de sa MCL40.

À Bakou comme à Sepang, l’écurie britannique n’a été que la quatrième force du plateau, un recul sensible par rapport à sa compétitivité affichée quelques semaines auparavant. À Madrid, Norris et sa monoplace semblaient en mesure de s’imposer, avant qu’un incident ne prive le Britannique d’une victoire qui paraissait à sa portée.

Depuis, McLaren n’a pas réussi à reproduire ce niveau de performance.

La courte période séparant les Grands Prix de Malaisie et de Singapour a donc été consacrée à l’analyse des données recueillies lors des deux dernières courses, afin d’identifier les raisons de cette baisse de compétitivité et de déterminer comment offrir un ensemble plus performant à Norris et Piastri.

L’objectif est de retrouver les sensations et le potentiel observés à Madrid, même si les caractéristiques de Marina Bay ne semblent pas nécessairement idéales pour la MCL40.

Le refroidissement, l’un des principaux défis à Singapour

Neil Houldey insiste d’abord sur les contraintes techniques propres au circuit singapourien. La chaleur et l’humidité imposent une attention particulière au refroidissement des différents éléments de la monoplace.

"Singapour représente un défi unique parce que nous savons que tout va chauffer. Nous devons donc nous assurer que le refroidissement est adapté, que ce soit pour le moteur, la boîte de vitesses, les freins ou même le pilote. Du point de vue des réglages, le circuit nous oblige à trouver le bon équilibre entre le maintien de la voiture dans sa fenêtre de fonctionnement aérodynamique optimale et un bon comportement sur les bosses et les vibreurs."

Houldey reconnaît que McLaren n’a probablement pas exploité tout le potentiel de sa monoplace lors des deux dernières courses.

L’équipe estime donc disposer d’une marge de progression, indépendamment des éventuelles difficultés que pourrait lui poser la configuration de Marina Bay.

Le directeur technique n’écarte cependant pas la possibilité que les caractéristiques du circuit soient moins favorables à la MCL40, notamment dans les virages lents à angle droit.

"Nous ne pensons pas avoir pleinement exploité les performances disponibles dans la voiture lors des deux dernières épreuves. Il y a donc une occasion d’analyser les données et de nous assurer que nous tirons tout ce que nous pouvons de la MCL40 à Singapour."

"Notre voiture n’est peut-être pas aussi bien adaptée aux virages lents à 90 degrés que nous rencontrons à Marina Bay, mais nous avons également vu la hiérarchie évoluer d’un circuit à l’autre cette année. Notre priorité sera de maximiser les performances dans tous les domaines et de voir ce que cela nous apporte en temps au tour."

Le format Sprint ne laissera presque aucune marge d’erreur

La préparation du week-end constituera un autre élément déterminant. Avec une seule séance d’essais libres avant les qualifications Sprint, McLaren devra arriver à Singapour avec une base de réglages déjà suffisamment aboutie.

"Avec un temps de roulage limité pendant un week-end Sprint, la préparation en amont de l’épreuve prend encore davantage d’importance. Nous arriverons avec un plan clair, tout en restant capables de nous adapter à l’évolution des conditions de piste, aux interventions de la voiture de sécurité et aux incidents."

"Nous voulons gagner les deux courses et nous savons que nous avons une voiture rapide, mais nous devons en extraire toutes les performances. Les deux dernières courses ne nous ont pas apporté les résultats que nous souhaitions, mais elles nous ont fourni des données précieuses et ont mis en évidence des domaines dans lesquels nous pouvons progresser."

"Nous devons maintenant laisser ces courses derrière nous, nous en servir comme motivation et nous concentrer pleinement sur l’obtention de bons résultats à Singapour. Il reste encore sept courses avant la fin de la saison et tout reste à jouer concernant les places sur le podium dans les deux championnats."