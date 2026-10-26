Bottas remplacé en 2027 ? Sa réponse face au silence de Cadillac F1

L’avenir de Valtteri Bottas chez Cadillac F1 fait de nouveau l’objet de spéculations dans le paddock de Formule 1. Alors que plusieurs pilotes sont évoqués pour rejoindre l’écurie américaine en 2027, le Finlandais pourrait perdre son baquet à l’issue de la saison. Le nouveau directeur de Cadillac, Marcin Budkowski, n’a pas non plus souhaité confirmer publiquement sa situation contractuelle pour l’année prochaine. Mais malgré cette incertitude, Bottas assure ne pas être préoccupé par les rumeurs et affiche une sérénité totale concernant son avenir.

Valtteri Bottas ne semble pas particulièrement inquiet pour la suite de sa carrière en Formule 1. À 37 ans, le pilote finlandais fait pourtant l’objet de nouvelles spéculations concernant son avenir chez Cadillac, l’écurie américaine qui a fait ses débuts dans la discipline cette saison.

Plusieurs noms circulent désormais autour de l’équipe pour 2027, notamment ceux de Colton Herta, Esteban Ocon et même Yuki Tsunoda ces dernières heures ! Ces différentes pistes alimentent les interrogations sur la possibilité de voir Cadillac modifier son duo de pilotes dès sa deuxième saison en championnat du monde.

L’arrivée de Marcin Budkowski à la tête de l’écurie n’a pas contribué à dissiper ces incertitudes. Le nouveau responsable de Cadillac a jusqu’à présent refusé de confirmer publiquement la situation contractuelle de Bottas pour 2027, laissant ainsi la porte ouverte aux spéculations.

Interrogé sur le sujet en marge du Grand Prix des États-Unis, à Austin, l’ancien pilote Mercedes n’a toutefois montré aucun signe d’inquiétude.

À la question de savoir si ces rumeurs le préoccupaient, sa réponse a été immédiate : "Non."

Bottas reconnaît avoir connaissance des discussions entourant son avenir, mais laisse entendre que sa situation personnelle est suffisamment claire pour ne pas s’en inquiéter.

"Je veux dire, j’ai entendu les rumeurs, mais je connais la situation dans laquelle je me trouve. Tout va bien."

Le Finlandais n’a pas souhaité entrer davantage dans les détails de son contrat ou préciser les garanties dont il pourrait disposer pour la saison prochaine.

Il préfère relativiser les spéculations, qu’il considère comme une conséquence habituelle de la concurrence entre pilotes pour obtenir l’une des rares places disponibles sur la grille.

"C’est la Formule 1, et tout le monde veut piloter en Formule 1, donc c’est simplement comme ça que les choses se passent."

Pour l’heure, aucune des pistes évoquées autour de Colton Herta, Esteban Ocon ou Yuki Tsunoda ne constitue une confirmation d’un changement de pilote. De même, le refus de Budkowski de détailler publiquement la situation contractuelle de Bottas ne signifie pas nécessairement que le Finlandais quittera l’équipe.

Bottas, lui, ne semble pas vouloir participer davantage aux spéculations. Reste à savoir si l’écurie américaine choisira prochainement de clarifier officiellement ses intentions pour 2027. En attendant, le pilote de 37 ans continue d’afficher sa confiance, malgré les noms qui circulent autour de son baquet.