’Le méchant’ Horner règle ses comptes : ’je nie toutes les accusations’

Quinze mois après son départ de Red Bull Racing, Christian Horner revient sur les épisodes les plus controversés de sa carrière en Formule 1. Dans un entretien accordé à l’émission australienne 60 Minutes, l’ancien directeur de l’écurie de Milton Keynes réaffirme son innocence concernant les accusations qui l’avaient visé en 2024, évoque son exposition médiatique et explique pourquoi il n’a plus besoin de revenir dans le paddock. Mais le Britannique se penche également sur son image de « méchant » dans la série Drive to Survive, ainsi que sur ses relations parfois compliquées avec Mark Webber et Daniel Ricciardo, deux pilotes australiens qui ont marqué l’histoire de Red Bull.

Christian Horner a quitté Red Bull Racing depuis quinze mois, mais les circonstances ayant entouré ses dernières années à la tête de l’équipe continuent de susciter des interrogations. L’ancien directeur britannique, qui a accompagné l’écurie vers 14 titres mondiaux, a accepté de revenir sur plusieurs épisodes sensibles de son parcours lors d’un entretien avec 60 Minutes Australia.

Parmi les sujets abordés figurent notamment les accusations de comportement inapproprié et de contrôle excessif formulées à son encontre par une employée de Red Bull en décembre 2023.

Une enquête indépendante, menée par un avocat spécialisé extérieur à l’entreprise, avait conduit Red Bull GmbH à rejeter la plainte le 28 février 2024.

Mais à peine 24 heures après cette annonce, un courriel anonyme contenant 79 captures d’écran présentées comme des échanges WhatsApp entre Horner et la plaignante avait été envoyé à des centaines de journalistes spécialisés en Formule 1, de directeurs d’équipe et de responsables de la FIA.

La diffusion de ces documents présumés avait considérablement amplifié l’affaire, malgré les conclusions de la première enquête.

Une procédure d’appel engagée par la plaignante avait ensuite entraîné une seconde enquête indépendante. Le 8 août 2024, Red Bull GmbH annonçait qu’un deuxième avocat avait également rejeté cet appel, confirmant les conclusions de la première procédure.

Ces décisions internes n’ont toutefois pas empêché l’affaire de continuer à alimenter les discussions autour de l’ancien patron de Red Bull.

Horner réaffirme son innocence et refuse de regarder en arrière

Interrogé directement sur les accusations dont il avait fait l’objet, Horner a maintenu sa position sans ambiguïté.

"Écoutez, je nie toutes les accusations qui ont été portées contre moi."

Le Britannique a également été invité à dire s’il regrettait certains aspects de cette période ou s’il aurait souhaité gérer différemment les événements.

Il a refusé de revenir longuement sur le fond de l’affaire, estimant que celle-ci avait déjà fait l’objet de suffisamment de commentaires publics.

"Je pense qu’on a probablement déjà suffisamment écrit et parlé de tout cela... Pour moi, il s’agit désormais de regarder vers l’avenir plutôt que vers le passé."

Horner assure ne nourrir aucun regret quant à la manière dont il a abordé les procédures engagées à son encontre.

"Non, aucun regret. Écoutez, je pense que, comme je l’ai dit, j’ai suivi la procédure. J’avais confiance dans cette procédure, la plainte a été rejetée deux fois. On avance, vous savez, on se concentre sur les prochains défis de sa vie, de sa carrière et, évidemment, sur les priorités de sa famille."

L’ancien directeur de Red Bull souhaite ainsi tourner la page, même si les accusations et leurs conséquences médiatiques restent étroitement associées à la dernière partie de son passage dans l’écurie.

Son mariage avec Geri Halliwell a amplifié l’attention médiatique

Durant cette période, Horner avait publiquement affiché l’unité de son couple avec son épouse Geri Halliwell, ancienne membre des Spice Girls.

Leur apparition main dans la main dans le paddock du Grand Prix de Bahreïn 2024, peu après la diffusion anonyme des captures d’écran présumées, avait notamment attiré une attention considérable.

Avec le recul, Horner estime que sa notoriété personnelle et celle de son épouse ont largement contribué à transformer cette affaire en sujet dépassant le cadre habituel de l’actualité sportive.

La popularité acquise grâce à la série Netflix Drive to Survive aurait également renforcé cette exposition.

"Évidemment, lorsqu’on est une personnalité publique, un couple connu du public, il était inévitable que cela attire l’attention des médias... Et cette attention a été considérable pendant cette période."

"Soudain, vous passez des pages sportives aux premières pages des journaux... Le fait d’avoir épousé une Spice Girl n’a pas aidé. Soudain, cela a encore décuplé les choses."

Depuis son départ de Red Bull, Horner a adopté un rythme de vie sensiblement différent.

L’ancien directeur d’équipe passe désormais davantage de temps dans sa propriété de campagne en Angleterre et intervient également comme consultant auprès de l’équipe britannique engagée dans la Coupe de l’America, dans le domaine de la voile.

Son départ de Red Bull s’est accompagné, selon les informations rapportées, d’une indemnité estimée à environ 80 millions d’euros.

Une situation financière qui lui permet aujourd’hui d’envisager son avenir sans avoir besoin de retrouver impérativement un poste en Formule 1.

"Je pense que cela vous donne le luxe d’avoir du temps, parce que je suis dans une position privilégiée où je n’ai pas besoin de revenir en Formule 1. Je pense que la chose la plus précieuse dans la vie, c’est le temps."

Cette nouvelle liberté ne signifie cependant pas que Horner a perdu son goût pour la compétition.

Après avoir passé plusieurs décennies dans l’environnement extrêmement concurrentiel de la Formule 1, il affirme conserver la même attirance pour la vitesse et la recherche de performance.

"Je suis toujours accro à la vitesse. Alors, que ce soit sur quatre roues, deux roues, quatre jambes... avec des chevaux. Montrez-moi une trajectoire de course et, où qu’elle soit, je la trouve."

Pourquoi Horner accepte son rôle de « méchant » dans Drive to Survive

L’entretien a également permis à Horner de revenir sur l’influence considérable de Drive to Survive sur sa réputation.

Avant l’arrivée des caméras de Netflix dans le paddock, les directeurs d’équipe de Formule 1 étaient généralement perçus comme des dirigeants relativement discrets, concentrés sur la stratégie et la gestion de leurs écuries depuis le muret des stands.

La série documentaire a profondément transformé cette perception, en faisant de certains responsables du championnat de véritables personnages médiatiques.

Horner est devenu l’une des figures centrales de cette évolution, notamment à travers ses rivalités avec Toto Wolff, directeur de Mercedes, et Zak Brown, PDG de McLaren Racing.

Les échanges sarcastiques en conférence de presse, les casques audio jetés de frustration et les affrontements politiques entre équipes ont régulièrement constitué des séquences marquantes du programme.

La finale controversée du championnat 2021 à Abu Dhabi, puis le dépassement du plafond budgétaire par Red Bull en 2022, ont notamment alimenté cette représentation d’une Formule 1 où les conflits se jouent autant en coulisses que sur la piste.

La série a ainsi présenté le championnat comme un feuilleton sportif et économique à très forts enjeux, dans lequel Horner occupait fréquemment le rôle de principal antagoniste.

Contrairement à d’autres personnalités du paddock ayant critiqué leur représentation à l’écran, le Britannique affirme comprendre les mécanismes narratifs utilisés par la production.

"Ce qu’ils adorent, c’est une rivalité, et ils aiment avoir un protagoniste, ou quelque chose de ce genre. Et parfois, vous savez, vous êtes le méchant, parfois vous êtes le héros."

"Dans mon cas, j’étais probablement davantage le méchant, parce que cela correspondait à leur manière de raconter les choses pour fabriquer une émission de télévision."

Malgré les critiques suscitées par la manière dont certains épisodes étaient présentés, Red Bull a continué à autoriser les équipes de tournage de Netflix à accéder largement à ses activités.

Pour Horner, cette décision s’explique par les retombées considérables de Drive to Survive sur la popularité et la valeur commerciale de la Formule 1.

La série a contribué à attirer des millions de nouveaux spectateurs et à transformer le championnat en un produit de divertissement mondial, au-delà de son public traditionnel.

Cette évolution a également accompagné une hausse spectaculaire de la valorisation des écuries.

Red Bull Racing, déjà extrêmement performante sur le plan sportif, a ainsi bénéficié de la croissance commerciale générale du championnat.

Interrogé sur l’impact réel de Drive to Survive, Horner n’a pas hésité à souligner son importance.

"Énorme. Cela a complètement changé la donne dans ce sport. Et, par conséquent, la valorisation des équipes a atteint des niveaux stratosphériques par rapport à ce qu’elle était avant Drive to Survive. Cela a donc eu un effet considérable."

Le Britannique estime que ces bénéfices économiques expliquent pourquoi les équipes ont accepté de s’exposer davantage, même lorsque la série accentuait certaines rivalités.

Mais cette popularité accrue s’est également accompagnée d’une transformation du comportement d’une partie du public.

Les rivalités entre équipes et dirigeants ont pris une dimension particulièrement polarisante, notamment sur les réseaux sociaux, où les figures les plus médiatisées du championnat font régulièrement l’objet de critiques virulentes.

Horner assure pourtant ne pas accorder une importance excessive à l’opinion que les supporters peuvent avoir de lui.

Qu’il soit considéré comme l’un des principaux artisans des 14 titres mondiaux remportés par Red Bull sous sa direction ou comme une personnalité particulièrement clivante du paddock, il estime que cette opposition fait partie intégrante du sport de haut niveau.

"Je pense qu’il faut comprendre que le sport divise les opinions. Il y aura des gens qui vous apprécient, d’autres qui ne vous apprécient pas, et il faut simplement être bien dans sa peau."

Le départ de Webber, un manque de respect selon Horner

S’exprimant devant un média australien, Horner a évidemment été amené à revenir sur les deux pilotes australiens qui ont marqué son passage à la tête de Red Bull : Mark Webber et Daniel Ricciardo.

Le premier avait joué un rôle essentiel dans la montée en puissance de l’écurie, participant à la construction de ses premiers succès mondiaux aux côtés de Sebastian Vettel.

Mais leur collaboration s’était terminée dans un climat particulièrement tendu.

En 2013, les relations entre Webber et Vettel s’étaient fortement détériorées, notamment après le fameux épisode du "Multi 21" lors du Grand Prix de Malaisie.

Vettel avait alors ignoré une consigne d’équipe pour dépasser son coéquipier et remporter la course, aggravant une rivalité déjà difficile à gérer en interne.

Quelques mois plus tard, le jeudi précédant le Grand Prix de Grande-Bretagne 2013, Webber annonçait qu’il quitterait la Formule 1 à la fin de la saison pour rejoindre Porsche en endurance.

Ce n’est toutefois pas tant la décision de partir qui a déplu à Horner que la manière dont l’annonce avait été organisée.

Le Britannique reproche à Webber d’avoir communiqué directement son départ aux médias sans l’en avoir préalablement informé personnellement.

Plus de treize ans après les faits, ce souvenir reste particulièrement marquant pour l’ancien directeur de Red Bull.

"J’ai simplement été triste, lorsqu’il est parti, qu’il l’ait fait de cette manière. J’ai trouvé que c’était aussi un manque de respect envers l’équipe."

Horner précise néanmoins que le temps a permis d’apaiser les tensions et que les deux hommes entretiennent aujourd’hui de bonnes relations.

Le départ de Webber avait ouvert la porte à Daniel Ricciardo, promu chez Red Bull Racing pour la saison 2014 après son passage dans l’équipe junior Toro Rosso.

À l’époque, cette décision ne faisait pourtant pas l’unanimité au sein de la direction de Red Bull.

Si le jeune Australien avait déjà montré sa vitesse, certains responsables s’interrogeaient sur sa capacité à se battre régulièrement aux avant-postes, notamment dans les duels en piste.

Horner reconnaît que l’une des principales réserves concernait le nombre relativement limité de dépassements réalisés par Ricciardo avant sa promotion. Mais ces interrogations ont rapidement disparu lorsque l’Australien a disposé d’une monoplace capable de jouer les premières places.

"Notre hésitation venait du fait que nous ne l’avions pas vu dépasser beaucoup de voitures, puis, lorsqu’il est monté dans la Red Bull, il n’a plus arrêté de dépasser les autres."

Ricciardo s’est notamment distingué par son agressivité maîtrisée dans les zones de freinage, qui est rapidement devenue l’une de ses principales qualités.

"Il est devenu une véritable bête au freinage et a remporté trois Grands Prix dès sa première année avec nous."