Ricciardo révèle l’angoisse vécue avant sa victoire à Monaco en 2018

Daniel Ricciardo s’est replongé dans ses souvenirs les plus marquants de sa carrière en Formule 1, entre la pression presque insoutenable qui a précédé sa victoire à Monaco en 2018, l’émotion de son premier succès au Canada en 2014 et les célébrations qui ont forgé sa popularité. L’Australien révèle notamment qu’il n’éprouvait aucune excitation avant de s’élancer dans les rues de Monte-Carlo, tant la perspective de laisser échapper une nouvelle victoire le préoccupait. Il revient également sur ses ambitions de titre mondial jamais concrétisées et sur la naissance de son fameux « shoey », devenu l’un des rituels les plus reconnaissables de la F1.

Daniel Ricciardo a quitté la Formule 1 après le Grand Prix de Singapour 2024, mettant un terme à une carrière de 14 années au plus haut niveau. Avec 257 départs, huit victoires et 32 podiums, l’Australien a laissé derrière lui plusieurs moments mémorables, mais aussi le sentiment de ne jamais avoir atteint l’objectif ultime qu’il s’était fixé : devenir champion du monde.

Après ses débuts chez HRT en 2011, puis son passage chez Toro Rosso avant de rejoindre Red Bull aux côtés de Sebastian Vettel en 2014, Ricciardo s’est imposé comme l’un des pilotes les plus appréciés du paddock. Ses huit succès, obtenus avec Red Bull puis McLaren, ont ponctué un parcours marqué autant par ses performances que par sa personnalité.

Dans un nouvel entretien accordé à la Formule 1, l’ancien pilote est revenu sur plusieurs épisodes qui ont défini sa carrière, à commencer par sa victoire au Grand Prix de Monaco 2018, sans doute l’une des plus éprouvantes sur le plan émotionnel.

Monaco 2018 : une victoire attendue dans l’angoisse

Deux ans avant son triomphe en Principauté, Ricciardo avait vécu une immense désillusion à Monaco. Auteur de la pole position en 2016, il avait vu une victoire qui semblait lui tendre les bras lui échapper à la suite d’un arrêt au stand raté.

Lorsqu’il a de nouveau décroché la pole position en 2018, l’Australien savait qu’une occasion de prendre sa revanche se présentait. Mais cette perspective s’accompagnait d’une pression qu’il a eu beaucoup de mal à supporter.

"Je n’ai pas remporté 100 victoires", a-t-il rappelé.

"J’en ai remporté huit, donc elles sont toutes très particulières. Mais oui, il y avait encore plus d’enjeu qu’en 2016. Je pense que le fait d’avoir une nouvelle occasion de gagner Monaco rendait la pression encore plus forte. Je voulais simplement que ce soit terminé. Je n’avais pas hâte de disputer la course."

Loin de ressentir l’excitation habituellement associée à un départ depuis la pole position dans les rues de Monte-Carlo, Ricciardo se souvient surtout de la fatigue et du poids des attentes.

"Rien ne m’enthousiasmait. Je me disais simplement que je n’avais presque pas dormi. Tout le monde venait me voir pour me souhaiter bonne chance et essayer de me donner des conseils."

"Je voulais juste aller me cacher, terminer cette course, gagner si possible, puis aller boire un verre !"

La victoire allait pourtant être encore plus difficile à décrocher que prévu.

Alors qu’il menait le Grand Prix, Ricciardo a été confronté à une importante perte de puissance sur sa Red Bull.

L’équipe a dû l’accompagner à distance, en lui communiquant différentes consignes pour adapter ses réglages et limiter les conséquences du problème.

Avec Sebastian Vettel à ses trousses dans la Ferrari, l’Australien a dû préserver une monoplace handicapée pendant une grande partie de la course.

Il reconnaît aujourd’hui qu’il ne comprenait pas réellement la nature de la panne. Paradoxalement, ce manque de connaissances techniques l’a peut-être aidé à conserver son calme.

"À ce moment-là, à cause de certaines lacunes dans ma compréhension du fonctionnement des voitures de Formule 1, des moteurs et de tous ces systèmes hybrides... Je ne savais pas vraiment quel était le problème."

"J’aurais probablement dû le savoir, mais si je l’avais su, je pense que j’aurais réalisé à quel point la situation était encore plus grave."

Ricciardo a notamment expliqué à quel point la défaillance limitait les possibilités d’exploitation de sa monoplace.

"Les voitures de F1 ont huit rapports. À Monaco, comme les lignes droites sont plus courtes, on n’arrive même pas vraiment jusqu’au huitième. On utilise donc déjà seulement sept rapports. Avec ce problème, je n’en utilisais que six, donc j’avais beaucoup moins de puissance."

L’Australien devait se concentrer sur les instructions transmises par son équipe plutôt que sur les détails de la panne.

"Je l’expliquais à l’équipe, et ils me donnaient simplement des consignes, comme déplacer la répartition du freinage vers l’avant, faire ceci ou cela. Il s’agissait simplement de résoudre les problèmes. Ils ne m’expliquaient pas vraiment en détail ce qui n’allait pas."

Malgré ces difficultés, Ricciardo a résisté à Vettel pour remporter le Grand Prix de Monaco, effaçant ainsi le souvenir douloureux de 2016.

Sa victoire a donné lieu à une célébration devenue célèbre, notamment lorsqu’il a plongé dans la piscine après la course.

Mais si Monaco représente l’un des sommets de sa carrière, Ricciardo conserve une émotion particulière pour son tout premier succès.

Canada 2014 : le premier succès et une émotion incomparable

Le Grand Prix du Canada 2014 reste un autre souvenir fondamental pour l’Australien.

Pour sa première saison chez Red Bull, aux côtés de Sebastian Vettel, Ricciardo avait profité des difficultés rencontrées par les Mercedes pour décrocher une victoire inattendue sur le circuit Gilles-Villeneuve.

Nico Rosberg et Lewis Hamilton avaient tous deux été touchés par des défaillances électroniques presque identiques, les privant de la puissance fournie par leurs systèmes hybrides.

Hamilton, parti deuxième, avait finalement abandonné à la suite d’un problème de freins.

Ricciardo, qui s’était élancé depuis la sixième position, avait dépassé son équipier Vettel lors de la deuxième séquence d’arrêts au stand, avant de revenir sur la Mercedes diminuée de Rosberg.

Au 68e tour, il avait pris l’avantage sur l’Allemand à l’entrée de la dernière chicane, s’ouvrant la voie vers son premier succès en Formule 1.

Il avait finalement franchi la ligne d’arrivée avec 4 secondes d’avance sur Rosberg, mettant ainsi un terme à la série de victoires de Mercedes au début de l’ère turbo hybride.

En revoyant les images de cette journée, Ricciardo s’est souvenu de son incapacité à trouver les mots après avoir remporté sa première course.

"Je ne savais pas vraiment quoi dire. Je pense que c’était un rire très jeune, mêlant le choc et la joie, à la radio", a-t-il expliqué.

"Et sur la dernière image, celle du podium, je me souviens que Seb, je crois, m’aspergeait tellement de champagne que j’avais du mal à respirer."

"Je me disais : ’J’ai besoin de respirer.’ La première émotion, c’est... je ne sais pas, est-ce que la nostalgie est une émotion ? Je ne sais pas. Tout cela me semble tellement familier, mais en même temps tellement lointain. Je suis aussi simplement très reconnaissant d’avoir pu vivre cette sensation. C’est le sommet absolu des émotions dans ce sport."

Le titre mondial, ce rêve qui l’a longtemps empêché d’apprécier sa carrière

Avec le recul, Ricciardo porte un regard différent sur ses huit victoires.

Pendant longtemps, il a considéré que seule la conquête du championnat du monde pouvait véritablement donner tout son sens à sa carrière.

Cette ambition, qu’il n’a jamais pu concrétiser, l’a empêché pendant plusieurs années d’apprécier pleinement ce qu’il avait accompli.

"Au-delà de cela, il y a le fait de remporter un championnat du monde. Pendant de nombreuses années, je n’ai pas eu le sentiment que ma carrière était une réussite, parce que le titre mondial était quelque chose sur lequel j’étais tellement focalisé et auquel je croyais tellement."

"Mais je pense que maintenant, avec le recul, je me dis : ’D’accord, c’était quand même assez incroyable d’avoir pu vivre de tels moments.’"

Cette évolution de son regard sur sa carrière lui permet désormais de mesurer davantage la valeur de ses succès, indépendamment de l’absence de titre mondial.

Et le premier d’entre eux avait naturellement donné lieu à une fête mémorable.

Une nuit de fête à Montréal... mais Ricciardo n’a pas tenu jusqu’au bout

Après sa victoire au Canada, Ricciardo et les membres de Red Bull n’avaient aucune intention de rentrer immédiatement chez eux.

Les vols prévus le soir même avaient été annulés pour permettre à l’équipe de célébrer ce succès historique.

"Nous avions tous des vols prévus ce soir-là, que nous avons annulés avec grand plaisir", s’est souvenu l’Australien.

"Il y avait un bar, une sorte de bar sur le toit de l’hôtel. Oui, nous avons simplement bu et fait un peu de grabuge là-haut. Mais je dois dire que je pense que l’adrénaline a fini par retomber, et je me souviens qu’à un moment, je ne sais pas, peut-être vers une heure du matin, je me suis complètement écroulé."

Finalement, le vainqueur du Grand Prix n’a pas été celui qui a prolongé la fête le plus longtemps.

"En fait, j’ai été l’un des premiers à aller me coucher, mais j’ai entendu quelques histoires le lendemain et j’ai croisé certains membres de l’équipe au petit-déjeuner. Ils n’avaient pas bonne mine, mais c’était pour la bonne cause."

Cette manière de célébrer ses succès allait devenir l’une des marques de fabrique de Ricciardo, notamment grâce à un rituel beaucoup plus inattendu : boire du champagne dans sa chaussure.

Le « shoey », une plaisanterie destinée à ses amis australiens

Le célèbre « shoey » de Daniel Ricciardo est devenu l’un des gestes les plus emblématiques de sa carrière.

Pourtant, l’Australien assure que cette tradition n’était pas destinée à devenir un rituel mondialement connu.

Tout a commencé après le Grand Prix d’Allemagne 2016, lorsqu’il a terminé deuxième et décidé de boire du champagne dans sa chaussure sur le podium.

Son intention initiale était simplement d’adresser un clin d’œil à ses amis restés en Australie.

"Je l’ai vraiment fait pour mes amis qui regardaient la course depuis l’Australie, et je savais qu’ils allaient m’envoyer des messages ensuite en disant : ’Tu es une légende. Tu l’as fait pour l’Australie.’ J’étais un peu un ’bogan’, quelqu’un qui ne se prend pas trop au sérieux, je suppose."

"Et il y avait des amis et un groupe de gars en Australie qui faisaient beaucoup ça, et qui avaient une présence assez importante sur les réseaux sociaux et tout ça."

"Donc cela devenait quelque chose que l’Australie, ou une partie de l’Australie, s’appropriait un peu, et il y avait aussi des sportifs australiens et des célébrités qui le faisaient."

L’ancien pilote Red Bull voulait simplement participer à cette tendance et afficher son attachement à ses origines.

"Alors je me suis dit : ’D’accord, je veux en faire partie et montrer à l’Australie que je suis fier d’être Australien.’"

Mais derrière ce geste humoristique se cachait également une volonté de bousculer les habitudes d’une Formule 1 qu’il trouvait parfois excessivement sérieuse.

Ricciardo explique qu’il avait souvent été surpris par l’attitude de certains pilotes sur les podiums.

Même après avoir obtenu un excellent résultat, plusieurs d’entre eux semblaient incapables de profiter pleinement du moment. Une approche qu’il avait du mal à comprendre.

"Il y avait clairement une part consciente dans ce geste, parce que le sport était encore très sérieux", a-t-il expliqué.

"Je voyais parfois des pilotes sur le podium et ils avaient l’air malheureux, et je ne comprenais pas vraiment pourquoi."

"Je peux le comprendre si vous perdez la course dans le dernier tour et que vous terminez deuxième au lieu de premier."

"Mais il y avait beaucoup de situations où je me disais que ce sport semblait un peu trop rigide, et c’était aussi ma manière d’essayer d’y apporter autre chose. J’avais l’impression que la cravate étranglait tout le monde, et je me disais : ’Déboutonnons un peu le col et détendons-nous.’"

"Et puis c’est simplement devenu mon truc, alors que je n’avais pas vraiment prévu de recommencer."

Le rituel l’a accompagné tout au long de ses passages chez Red Bull, Renault puis McLaren, jusqu’à devenir presque incontournable lorsqu’il montait sur le podium.

Le succès de cette célébration a fini par dépasser largement le cercle des pilotes de Formule 1.

Après le Grand Prix du Canada 2017, l’acteur britannique Sir Patrick Stewart, célèbre notamment pour ses rôles dans Star Trek et X-Men, avait lui-même participé au rituel.

Ricciardo se souvient avoir été particulièrement surpris par son enthousiasme.

"Je n’en étais même pas encore arrivé au moment de lui demander s’il voulait le faire", a-t-il raconté.

"C’est lui qui m’a demandé s’il pouvait le faire, donc en gros, il l’a exigé, et je me suis dit : ’C’est vraiment génial.’ J’ai donc compris à ce moment-là que cela avait pris une certaine ampleur."

Même Lewis Hamilton, pourtant peu enthousiaste à l’idée de boire dans une chaussure, avait fini par participer.

Le septuple champion du monde avait auparavant déclaré : "Le jus provenant d’un pied n’est pas quelque chose que j’ai envie de boire."

Une réticence qui n’a finalement pas résisté à la popularité du rituel.

"Lewis avait aussi déclaré un jour qu’il ne le ferait jamais, et puis il l’a fait", s’est amusé Ricciardo.

"Je suis simplement content que ce soit toujours ma chaussure. J’ai donné aux gens ce qu’ils voulaient."