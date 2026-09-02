Red Bull comptera encore sur Lawson et annonce trois pilotes à Monza

Red Bull a confirmé que le Grand Prix d’Italie ne verrait pas le retour d’Isack Hadjar au volant, puisque le Français se remet toujours d’une blessure au poignet contractée durant l’été à l’entraînement. C’est encore Liam Lawson qui roulera aux côtés de Max Verstappen à Monza, tandis que l’équipe alignera Ayumu Iwasa comme troisième pilote à l’occasion des EL1, remplaçant Verstappen pour la première séance du week-end.

Liam Lawson pilotera donc aux côtés de Max Verstappen au Grand Prix d’Italie à Monza, tandis que Hadjar continue de faire des progrès encourageants selon l’équipe, sans que l’on sache s’il pourra revenir pour le GP d’Espagne à Madrid le week-end prochain.

Red Bull confirme suivre de près sa rééducation, et affirme que le Français ne prendra aucun risque inutile concernant son retour à la compétition, d’autant que le plan de remplacement est plutôt solide du côté de Red Bull et Racing Bulls.

"Ne pas pouvoir terminer la course à Zandvoort était décevant, mais c’était tout de même très spécial de voir les fans sur le circuit une dernière fois et de les remercier pour tous ces souvenirs" a déclaré Verstappen.

"Nous nous dirigeons vers Monza, après une remise à zéro, et il est difficile de prédire à quel point nous y serons compétitifs. Il y a quelques points sur lesquels nous devons travailler pour être un peu plus proches du rythme et nous assurer que l’équilibre de la voiture soit bon."

"Monza est l’un de mes circuits préférés et j’aime le fait que ce soit un circuit à l’ancienne et rapide, j’aime toujours venir ici et voir des fans passionnés. C’est une piste sur laquelle nous avons habituellement bien performé par le passé, nous allons donc attendre et voir ce qui est possible."

De son côté, Lawson est heureux de pouvoir continuer son expérience dans la RB22, après un premier week-end très positif pour lui, et il n’oublie pas d’avoir un mot empathique au sujet de Hadjar.

"C’est une bonne chose d’apprendre qu’Isack se remet bien et sera bientôt de retour dans la voiture, mais c’est formidable de passer un autre week-end avec l’équipe. Zandvoort m’a donné une première référence vraiment utile dans la voiture" déclare le Néo-Zélandais, qui s’attend à un meilleur week-end à Monza.

"Avoir un week-end Sprint complet derrière moi signifie que j’arrive à Monza avec une bien meilleure compréhension de la voiture et de ce dont j’ai besoin d’elle. C’est un circuit complètement différent, et il y aura de nouveaux défis, mais j’ai hâte de bâtir sur le week-end dernier avec l’équipe et de voir ce que nous pouvons faire."

Enfin, Red Bull a confirmé qu’Ayumu Iwasa participera aux EL1 à Monza, en prenant la place de Verstappen dans la voiture pour valider les obligations de remplacement par des jeunes pilotes au fil de l’année.

"Je suis vraiment ravi d’être de retour avec l’équipe pour piloter lors des EL1 à Monza. Ce fut une excellente expérience de piloter pour l’équipe pendant la séance d’essais à Barcelone et une bonne occasion d’apprendre et de s’adapter à la nouvelle réglementation" a déclaré Iwasa.

"C’est excitant de pouvoir mettre en pratique ce que nous apprenons sur les simulateurs et de voir comment ma préparation se traduit sur la piste. C’est une formidable opportunité de piloter une F1 et j’ai hâte de piloter sur le circuit de Monza !"