Honda confirme ’l’objectif clé’ du travail accompli sur le moteur évolué avant Monza

Honda assure avoir travaillé sans relâche sur son moteur amélioré, qui a fait ses débuts à Zandvoort, avant le Grand Prix d’Italie de cette semaine. L’ingénieur en chef de Honda, Shintaro Orihara, a confirmé que l’objectif de la firme nippone était d’améliorer la maniabilité du bloc propulseur et son exploitation, après que Fernando Alonso d’Aston Martin a exprimé des inquiétudes sur ce plan à Zandvoort.

Après une journée de tournage au Hungaroring et de nombreuses spéculations sur le gain de puissance, le moteur Honda spécification B est arrivé à l’arrière de l’AMR26 à Zandvoort, et même si Alonso a terminé neuvième, les performances n’ont pas été particulièrement rassurantes.

"Je ne pense pas que nous puissions être catégoriques sur le fait que nous ayons plus de puissance ou non du point de vue du pilote" a déclaré Alonso. "Concernant la drivabilité, cela a été un week-end difficile."

"Nous éprouvons à nouveau des difficultés lors des rétrogradages et nous luttons avec le frein moteur d’un virage à l’autre, ce fut donc un week-end exigeant à cet égard. Nous devrons attendre un peu plus longtemps pour le moteur. Je ne pense pas que Zandvoort ait donné le résultat que nous espérions."

"Nous n’avons pas cette manœuvrabilité, ce ressenti au changement de vitesse. Tout ce que nous avions amélioré avec le premier moteur, nous sommes un peu revenus à la case départ avec ce second, nous avons donc environ deux ou trois courses devant nous pour l’optimiser."

Mais Honda n’a pas lésiné sur le travail pour tenter de progresser entre les deux courses, et Orihara se veut rassurant après qu’un travail approfondi a eu lieu à l’usine de Honda à Sakura au cours de la période de préparation.

"Monza est un circuit unique avec l’un des ratios de pleine charge les plus élevés du calendrier 2026, avec ses longues lignes droites et seulement 11 virages" a déclaré Orihara. "Sur cette piste, la façon dont vous déployez l’énergie limitée à travers ces sections devient cruciale."

"Notre objectif clé au Grand Prix d’Italie est d’améliorer la maniabilité. Depuis le Grand Prix des Pays-Bas, nous avons beaucoup travaillé sur le banc d’essai chez HRC Sakura pour améliorer cela et, plus particulièrement, pour obtenir un contrôle de combustion stable et constant."