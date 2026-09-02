Hadjar encore forfait à Monza, Red Bull reconduit ses remplaçants

Isack Hadjar ne participera pas au Grand Prix d’Italie ce week-end à Monza. Le Français continue de ressentir des douleurs au poignet après la blessure contractée durant la pause estivale de la Formule 1 et ne sera donc pas suffisamment remis pour reprendre le volant de la RB22. Red Bull et Racing Bulls disposent toutefois d’une solution de remplacement déjà éprouvée à Zandvoort, ce qui leur permet de maintenir leurs équipages respectifs pour le rendez-vous italien.

Depuis le début de cet épisode, Laurent Mekies a toujours considéré qu’il n’était pas nécessaire de prendre le moindre risque avec la santé de Hadjar à long terme. Une position d’autant plus facile à tenir pour la structure basée à Milton Keynes qu’elle dispose d’une profondeur de pilotes importante, aussi bien chez Red Bull Racing que chez Racing Bulls.

Âgé de 21 ans, Hadjar avait déjà dû renoncer au Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort après s’être blessé au poignet lors d’un incident survenu à l’entraînement. Liam Lawson avait alors pris sa place au sein de Red Bull, aux côtés de Max Verstappen.

Le Néo-Zélandais avait parfaitement tiré parti de cette opportunité, inscrivant six points grâce à une septième place à l’arrivée. Il s’agissait, de manière réaliste, du meilleur résultat que Red Bull pouvait espérer obtenir lors de cette course.

"Liam Lawson pilotera aux côtés de Max Verstappen lors du Grand Prix d’Italie à Monza, tandis qu’Isack continue de réaliser des progrès encourageants après la blessure au poignet subie durant la trêve estivale," fait savoir le communiqué de Red Bull Racing.

"L’équipe suit de près sa convalescence, ne prendra aucun risque inutile concernant son retour à la compétition et lui souhaite un prompt rétablissement."

La situation avait également entraîné un changement chez Racing Bulls. Yuki Tsunoda avait ainsi remplacé Lawson dans l’autre équipe de la structure Red Bull et avait terminé onzième, devant Arvid Lindblad. Le Japonais avait échoué de peu à inscrire des points pour son retour en Formule 1.

Hadjar était néanmoins présent dans le paddock de Zandvoort durant le week-end. Le Français avait notamment été aperçu avec l’avant-bras placé dans une protection afin de préserver son poignet blessé. Sa présence avait alors laissé espérer une récupération suffisamment rapide pour lui permettre de reprendre la compétition à Monza.

Mais le rendez-vous du Temple de la Vitesse arrive finalement trop tôt. La douleur persiste et la blessure n’est pas suffisamment résorbée pour que Hadjar puisse reprendre le volant sans prendre un risque jugé inutile pour la suite de sa carrière.

Red Bull conservera donc à Monza les mêmes associations que lors du Grand Prix des Pays-Bas. Liam Lawson sera de nouveau aligné aux côtés de Max Verstappen au sein de Red Bull Racing, tandis que Yuki Tsunoda retrouvera son baquet chez Racing Bulls.

Ce choix s’explique également par les performances convaincantes réalisées par les deux pilotes lors de leur remplacement respectif à Zandvoort. Lawson a décroché une solide septième place et six points avec la RB22, tandis que Tsunoda a terminé juste derrière le top 10 avec Racing Bulls.

Isack Hadjar devra ainsi encore patienter avant de retrouver la piste. Alors que le Grand Prix d’Italie constitue l’un des rendez-vous les plus exigeants du calendrier en matière de vitesse et de freinages, Red Bull préfère une nouvelle fois privilégier la récupération complète de son pilote plutôt que de précipiter son retour.

Hadjar en conversation avec l’espace

Vendredi dernier, alors qu’il poursuit sa convalescene, Isack Hadjar a pu échanger pendant 20 minutes avec Sophie Adenot, astronaute de l’ESA, en direct depuis la Station Spatiale Internationale, à près de 400 km au-dessus de la Terre.

Une rencontre inédite entre deux univers de performance extrême, autour de sujets qui les rapprochent plus qu’il n’y paraît : vitesse, préparation physique et mentale, travail d’équipe, science, technologie et gestion de la pression.

L’occasion aussi de découvrir une facette plus personnelle d’Isack, autour de son parcours, de son rapport à la science et de ce rêve d’enfant devenu réalité.

L’échange, imaginé avec France Télévisions et réalisé en collaboration avec l’ESA, a été diffusé dans Stade 2 et est désormais disponible en intégralité sur YouTube en Français en cliquant ici.