Red Bull a-t-elle vraiment perdu ses forces vives et été affaiblie ?

Les nombreux départs qui ont marqué Red Bull ces dernières années ont alimenté les interrogations sur la capacité de l’écurie autrichienne à maintenir son niveau de compétitivité. Christian Horner, Helmut Marko, Adrian Newey, Jonathan Wheatley ou encore Rob Marshall ont quitté l’équipe après avoir joué un rôle important dans ses années de domination. Mais pour David Coulthard, cette lecture est trop simpliste : dans une Formule 1 devenue extrêmement complexe, le départ de quelques figures emblématiques ne suffit plus à expliquer à lui seul les performances d’une équipe.

Plusieurs personnalités associées aux périodes de succès de Red Bull avec Sebastian Vettel puis Max Verstappen ont effectivement quitté l’écurie ces dernières années. Parmi elles figurent Horner, Marko, Newey, Wheatley et Marshall.

La liste comprendra également Gianpiero Lambiase, ingénieur de course de longue date de Max Verstappen. L’Italien doit rejoindre McLaren d’ici 2028, ajoutant encore un nom important à ceux qui ont choisi de poursuivre leur carrière ailleurs. Lambiase sera remplacé en partie via la création d’un nouveau poste de directeur de la compétition pris par Tom McCullough (voir l’annonce ici). Tom Hart sera lui dédié à l’ingénierie de course de Verstappen.

Ces départs ont naturellement alimenté le récit d’un affaiblissement progressif de Red Bull. Verstappen lui-même a toutefois rejeté à plusieurs reprises cette interprétation, rappelant que les personnes régulièrement citées ne représentent qu’une petite partie des quelque 1 200 employés qui participent au fonctionnement de l’écurie.

C’est précisément cette vision que partage Coulthard. L’ancien pilote de Formule 1 estime que le nombre de recrutements effectués par Red Bull ces dernières années est largement sous-estimé lorsqu’on se concentre uniquement sur les personnalités ayant quitté Milton Keynes.

"J’en parlais avec quelqu’un chez Red Bull il y a quelques semaines," a expliqué Coulthard dans le podcast Up to Speed.

"La réalité, c’est qu’ils sont arrivés à un chiffre montrant que, si l’on compare le nombre de personnes qui sont parties au nombre de personnes qui ont rejoint l’équipe en provenance de Ferrari, Mercedes et des écuries rivales, le bilan était favorable aux arrivées."

L’exemple le plus évident concerne Red Bull Powertrains, la structure mise sur pied par le constructeur pour développer son propre moteur à l’occasion de l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation sur les unités de puissance en 2026.

Red Bull a dû construire une usine dédiée et recruter plusieurs centaines de personnes pour mener à bien ce projet. Pour Coulthard, il est donc trompeur d’observer uniquement les départs des cadres historiques sans prendre en compte cette importante vague de recrutements.

"Si vous regardez Red Bull Powertrains, ils sont essentiellement partis de zéro, ont construit une usine et recruté quelques centaines de personnes," a-t-il rappelé.

"Ces quelques centaines de personnes ne venaient pas de la moto ou d’autres secteurs : elles venaient d’autres équipes de Formule 1."

La création de cette nouvelle structure a ainsi entraîné un important mouvement de personnel au sein du paddock. Des ingénieurs et techniciens provenant notamment d’écuries concurrentes ont rejoint Red Bull afin de contribuer à son nouveau programme moteur.

Pour Coulthard, cette réalité contraste fortement avec le récit selon lequel l’écurie aurait été progressivement vidée de ses forces vives.

"C’est l’un de ces cas où le scénario du doigt accusateur ne tient pas," a-t-il lancé. "Mais cela se produit constamment."

"Toutes les équipes recrutent et licencient, les gens sont en congé de jardinage (préavis) et tout ce qui va avec."

Malgré cette importante rotation au sein de l’encadrement, Red Bull conserve surtout son atout le plus précieux : Max Verstappen. Le Néerlandais a récemment prolongé son contrat avec l’écurie et doit désormais y rester au moins jusqu’à la fin de la saison 2030.

Cette décision constitue un signal fort quant à la confiance du quadruple champion du monde dans le projet Red Bull, malgré les nombreux changements intervenus autour de lui.

Verstappen s’est notamment montré positif à l’égard de Laurent Mekies, qui a pris la direction de l’écurie après le départ de Christian Horner. Coulthard estime lui aussi que la relation entre les deux hommes fonctionne particulièrement bien.

L’ancien pilote a expliqué qu’il était évident que Verstappen et Mekies entretenaient une relation harmonieuse, un élément potentiellement important pour la stabilité de Red Bull après une période marquée par de nombreux bouleversements.

Mais même si Coulthard reconnaît l’importance des figures emblématiques qui ont quitté l’écurie, il refuse de considérer leur départ comme un facteur déterminant unique de ses performances.

"Je ne vois donc rien d’unique là-dedans, parce que oui, Adrian et les autres sont des noms qui font les gros titres et ils ont clairement très bien dirigé leurs navires," a-t-il reconnu.

Adrian Newey, notamment, a longtemps été considéré comme l’un des principaux architectes des succès de Red Bull. Son départ vers Aston Martin a donc naturellement marqué les esprits. Coulthard estime cependant que l’évolution de la Formule 1 rend désormais impossible une dépendance aussi forte.

"Le sport est devenu tellement complexe aujourd’hui qu’une seule personne ne peut plus être le facteur décisif," a-t-il conclu.