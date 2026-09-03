Pérez fait jouer son réseau pour influencer les recrutements de Cadillac F1

L’arrivée de Cadillac comme onzième équipe de la grille a élargi le marché de l’emploi en Formule 1, mais elle place également la nouvelle écurie américaine face à une concurrence importante pour attirer les ingénieurs et les membres expérimentés du paddock. Sergio Pérez, fort de près de quinze années passées au plus haut niveau, entend mettre son réseau au service du projet et reconnaît avoir tenté d’influencer certains recrutements.

Après une année 2025 passée loin de la Formule 1 à la suite de son départ de Red Bull, Sergio Pérez a retrouvé la grille en 2026 avec Cadillac. Le Mexicain apporte à la nouvelle structure américaine son expérience accumulée, dans l’ordre, chez Sauber, McLaren, Force India / Racing Point puis Red Bull, mais aussi un carnet d’adresses particulièrement fourni.

L’arrivée de Cadillac a en effet créé de nombreuses opportunités dans le paddock. Mais pour une équipe qui doit encore construire l’essentiel de son organisation, répartie entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni, attirer les profils les plus compétents représente également un défi majeur. Les équipes déjà présentes en Formule 1 ont d’ailleurs vu d’un mauvais œil l’arrivée de ce nouveau concurrent, notamment en raison de la pression supplémentaire exercée sur le marché des ingénieurs et des techniciens.

Pérez estime justement pouvoir jouer un rôle dans cette construction grâce aux nombreuses relations professionnelles nouées au fil de sa carrière. S’il ne possède pas le pouvoir de décision sur les recrutements, il n’hésite pas à faire part de ses recommandations à la direction de Cadillac lorsqu’il estime qu’un candidat pourrait renforcer l’équipe.

"Je connais évidemment beaucoup de bonnes personnes, vous savez, je suis dans ce paddock depuis très longtemps," a expliqué Pérez dans le podcast Beyond the Grid de la Formule 1.

"J’ai essayé de faire venir quelques personnes, bien sûr, mais à la fin, il faut aussi connaître sa position. Et je ne suis pas celui qui prend les décisions concernant les personnes que je fais venir et que je recrute."

Le Mexicain prend ainsi soin de préciser que son influence reste consultative. La responsabilité des recrutements appartient à la direction de l’équipe, mais cela ne l’empêche pas de partager son avis sur certains profils qu’il connaît personnellement.

"Ce n’est pas mon rôle. Mais j’essaie évidemment d’influencer et de dire à l’équipe : ’Je pense que ce gars serait bon s’il venait’, et ainsi de suite," poursuit-il.

Pour Pérez, cette possibilité de convaincre certains talents de rejoindre Cadillac est également révélatrice de l’attractivité croissante du projet. Une dynamique qu’il considère comme essentielle pour une équipe qui doit rapidement bâtir une structure capable de rivaliser avec les formations établies.

"Tout ce que je peux constater, c’est que l’intérêt pour Cadillac dans le paddock augmente à chaque fois," affirme-t-il.

"Et c’est quelque chose de positif à avoir pour une équipe de Formule 1."

L’expérience de General Motors comme atout

Au-delà des recrutements, Pérez estime que Cadillac dispose d’un autre avantage important : le soutien de General Motors. Le constructeur américain possède une longue expérience du sport automobile à travers ses différentes marques et activités, notamment aux États-Unis.

Pour le pilote mexicain, cette expertise peut constituer une véritable source d’apprentissage pour une nouvelle équipe de Formule 1. Il considère que les méthodes employées dans d’autres championnats peuvent apporter de nouvelles idées, à condition que l’équipe soit suffisamment ouverte pour les exploiter.

"Je crois vraiment au fonctionnement opérationnel de GM, parce que GM est un constructeur qui pratique le sport automobile depuis toute son histoire," explique Pérez. "Et le niveau de compétitivité aux États-Unis est extrêmement élevé."

L’ancien pilote Red Bull estime déjà que l’apport du groupe américain est concret pour Cadillac, notamment grâce aux connaissances et aux méthodes provenant de ses autres activités.

"Ils nous ont été très utiles à bien des égards. Nous avons pu apprendre certaines choses grâce à eux," poursuit-il. "Je pense qu’en tant qu’équipe, nous devons être ouverts."

Cette volonté d’apprendre ailleurs n’est pas sans précédent en Formule 1. Pérez cite notamment McLaren, qui a pu tirer profit du partage d’expérience avec son programme IndyCar, pour illustrer la manière dont une organisation peut progresser en s’inspirant d’autres disciplines.

"Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre d’autres championnats, d’autres façons de faire. Par exemple, McLaren a réussi à tirer profit de l’IndyCar il y a quelques années, notamment dans la manière dont elle gérait le comportement de la voiture et certaines choses de ce genre. Il y a donc toujours de la place pour progresser et apprendre."

Pour Pérez, l’apport de General Motors ne doit toutefois pas se limiter à importer ponctuellement des connaissances issues d’autres catégories. Le véritable enjeu consiste à intégrer ces idées dans le fonctionnement de Cadillac et à être capable de les transformer rapidement en solutions exploitables sur la voiture.

"Je pense que tant que votre mécanisme est parfaitement clair et que vous êtes capables d’amener rapidement l’idée en piste, alors c’est positif," conclut-il.