Cadillac F1 a vécu une journée ’difficile’ mais veut rester dans le peloton

Cadillac F1 a connu une première journée difficile à Sepang, à l’occasion des essais libres du Grand Prix de Bahreïn. L’équipe n’était cependant pas plus exposée à des problèmes que ses rivales, mais la dégradation a été colossale pour les MAC-26 sur le tracé de Malaisie, dont l’asphalte a dépassé les 60 degrés. Ainsi, Valtteri Bottas a bouclé ce vendredi en 18e position, à moins de trois secondes cependant des leaders, deux places devant son équipier.

Sergio Pérez a déploré l’état de la piste de Sepang au terme des deux séances, avec notamment de la poussière et un asphalte très abrasif, ce qui va obliger la jeune équipe à aller chercher des idées inhabituelles pour surmonter les problèmes.

"C’était plutôt difficile. La piste est dans un mauvais état, j’ai rarement connu une telle quantité de dégradation, et on va devoir faire des choses plutôt radicales, avant de revenir avec des solutions demain" a déclaré Pérez, qui n’exclut pas un bon résultat.

"Si nous sommes capables de survivre, pourquoi pas. Ce sera la course la plus chaude de l’année, de très loin. S’il fait chaud dimanche, ce sera très exigeant, une course très exigeante pour la voiture, mais aussi pour nous."

Marc Hynes, directeur sportif de l’équipe, a fait le point sur ces performances et sur les difficultés rencontrées au fil de la journée par le team.

"Une journée difficile, chaude et humide, mais on a eu de bonnes informations. On a pris une direction avec la voiture de Checo qui n’a pas fonctionné. Mais c’est bien de voir Valtteri dans le rythme ce week-end, ce n’était pas le cas à Bakou et c’est bien que ça revienne" explique-t-il.

"On cherche des progrès continus, on veut trouver le rythme avec Checo et continuer dans la même direction avec Valtteri. On est proches de l’arrière du peloton, on a du rythme à trouver et on veut se mélanger aux autres équipes" poursuit Hynes, détaillant aussi les complications liées au climat.

"Les triplés de courses sont toujours très difficiles, et avoir à la suite deux courses comme la Malaisie et Singapour sera un test. Mais on a une équipe jeune et énergique, c’est la première fois en Malaisie pour une grande partie de l’équipe, donc nous sommes ici pour avoir un bon week-end."