Red Bull a ’beaucoup de choses à améliorer’ durant le GP du Japon

Max Verstappen et Red Bull arrivent à Suzuka en tant que quadruples tenants du titre du Grand Prix du Japon, où le Néerlandais est invaincu depuis 2022. Mais dans cette nouvelle F1 où l’équipe de Milton Keynes peine encore à réunir performance et fiabilité, ce règne va surement s’arrêter.

Le quadruple champion du monde espère néanmoins faire mieux qu’en Chine, où son équipe était en difficulté, et il apprécie venir sur une piste qu’il adore et qui est parmi ses préférées sur le calendrier de la catégorie reine.

"Les deux premières courses ont été un peu plus difficiles que nous l’aurions souhaité, et il est regrettable que nous ayons dû abandonner en Chine en raison d’un problème de refroidissement de l’ERS" a confirmé Verstappen.

"Ces dernières années, nous étions dans une position bien plus stable qu’actuellement. Il y a beaucoup de choses que nous devons améliorer en ce moment. Même s’il reste encore beaucoup de travail, j’ai une grande confiance en l’équipe, ils ont analysé ces problèmes et travaillent dur pour optimiser les performances de la monoplace."

"A Suzuka, je retrouve l’un de mes circuits préférés, avec de nombreux virages à haute vitesse. Ce circuit est chargé d’histoire pour l’équipe et c’est un endroit où je reviens toujours avec plaisir. C’est aussi agréable de passer un peu de temps à Tokyo avant de se rendre à Suzuka, donc nous avons hâte d’y passer quelques jours."

Isack Hadjar disputera sa deuxième course au Japon, où il avait terminé huitième et marqué ses premiers points en Formule 1 l’année dernière. Le Français espère briller et mettre à profit le roulage important de cette troisième manche de la saison.

"J’aime toujours venir au Japon, la culture ici est vraiment géniale. Je suis déjà à Tokyo depuis quelques jours pour découvrir davantage la ville, ce qui est très plaisant. J’ai aussi hâte de courir à nouveau ici. Suzuka est mon circuit préféré du calendrier, c’est un vrai circuit de pilotage" a déclaré Hadjar.

"Ce sera un défi intéressant avec la nouvelle réglementation, donc je suis impatient de me tester. Bien sûr, ce sera notre dernier week-end de course avant le mois de mai. De ce côté-là, c’est certainement un peu un désavantage pour nous, mais ce n’est pas grave."

"Plus nous courons, plus nous comprenons la voiture, et plus nous nous rapprochons des meilleurs sur la grille. Nous voulons donc continuer à apprendre sur la monoplace et faire en sorte que cela compte avant la trêve."

Vers une surprise Tsunoda en EL1 ?

Yuki Tsunoda ne sera pas pilote titulaire devant son public pour la première fois depuis 2022, mais le Japonais fera le déplacement comme réserviste de l’équipe. Il se dit aussi qu’il pourrait être annoncé comme participant aux EL1 grâce à l’accord avec Honda, qui le laisse à disposition des deux équipes de Red Bull.

L’annonce pourrait être officialisée demain mais en attendant, le local de l’étape rappelle à quel point il apprécie venir devant son public, et à quel point le circuit de Suzuka est spécial pour les pilotes de Formule 1.

"Je suis vraiment heureux d’être de retour au Japon avec l’équipe. C’est toujours spécial de revenir à Suzuka et de ressentir le soutien incroyable des fans japonais. Il y a toujours une atmosphère géniale ici, qui ne ressemble à aucune autre au calendrier" note Tsunoda.

"J’ai beaucoup piloté ici au cours de ma carrière, Suzuka est un circuit délicat, mais c’est un tracé à haut risque et haute récompense que les pilotes adorent toujours. C’est une piste rapide avec des virages risqués et ce croisement avec le pont."

"En tant qu’équipe, nous avons réalisé de bonnes performances ici ces dernières années. Pour moi, venir ici, c’est comme rentrer à la maison. Je manque peut-être d’objectivité, mais les fans sont les meilleurs ici et c’est le plus beau circuit du calendrier."