McLaren F1 pense que les rumeurs d’un favoritisme n’auront ’aucune raison’ de continuer

Malgré les rumeurs fallacieuses de favoritisme chez McLaren F1 envers Lando Norris aux dépens d’Oscar Piastri, Andrea Stella défend son équipe. Le directeur de l’équipe ne veut pas s’embarquer dans ce débat et préfère voir la situation dans son ensemble.

McLaren, au lieu de se laisser entraîner dans ces rumeurs et les commenter, estime qu’il y aura une situation plus équitable lors des quatre dernières courses, ce qui devrait mettre fin à ces théories du complot.

"Je pense que sur les quatre dernières courses, il n’y a aucune raison de penser que l’une puisse favoriser un pilote plutôt qu’un autre" a déclaré Stella. "Las Vegas, si l’on veut, a été un défi pour McLaren dans l’ensemble. L’an dernier, nous n’étions pas compétitifs."

"Nous devions apprendre quelque chose, au moins pendant la course, juste pour essayer d’apporter des changements et voir si nous pouvions arrêter le graining. Je pense que pour Lando et Oscar, il n’y a aucun problème en ce qui concerne les circuits à venir pour les quatre dernières courses."

"Si quelque chose doit être fait, c’est de nous assurer, du point de vue de McLaren, que nous sommes en mesure d’extraire toute la performance disponible dans la voiture, comme nous avons pu le faire ici au Mexique."

Bien que Piastri ait décroché sept pole positions cette saison, l’Australien a été largement battu par Norris lors des deux dernières qualifications, à Austin et à Mexico. L’Italien a réitéré que ce sont les conditions de piste qui ont piégé Piastri à Mexico, comme à Austin, car il a eu du mal à s’adapter à une voiture qui glissait beaucoup.

McLaren, cependant, a travaillé avec lui pendant la nuit, et Stella estime qu’il a montré un meilleur rythme en course en appliquant les leçons tirées : "Après les qualifications, nous avons longuement revu la situation avec Oscar, du point de vue des données, des commentaires, des vidéos."

"Et je pense que nous avons tiré des informations importantes sur la manière dont la voiture doit être conduite dans ces conditions particulières de faible adhérence auxquelles nous sommes confrontés ici au Mexique, et dans une certaine mesure, comme nous l’avons dit, similaires à celles d’Austin."

"Des conditions similaires à Austin également, et il semble que, dans ce régime, il faille piloter la voiture d’une manière qui s’adapte au fait qu’elle glisse beaucoup et que cette glisse peut produire du temps au tour. Et ce n’est pas forcément la façon dont Oscar, naturellement, parvient à produire du temps au tour."

"Donc nous avons travaillé, identifié quelques points que nous pouvions ajuster sur la voiture et quelques autres sur sa manière de piloter. Je pense qu’Oscar peut être très fier de lui et de la façon dont il a géré la transition des qualifications à la course. Nous avons pu voir pendant la course qu’il mettait cela en pratique."

"Il avait clairement un rythme plus compétitif qu’hier, et c’est un peu dommage qu’il n’ait pas pu exploiter pleinement ce rythme, parce que nous n’avons pas trouvé le moyen de le sortir du trafic. Il a passé toute la course derrière la boîte de vitesses de la voiture qui le précédait."

"Mais il est important pour Oscar que nous traversions ce genre d’expérience, où nous apprenons de nouveaux outils à ajouter à notre boîte à outils, car c’est ainsi qu’on devient la version la plus complète d’un pilote de Formule 1."

"C’est aussi important pour les quatre dernières courses où nous allons encore rencontrer des conditions différentes. Il faut que nous soyons prêts pour toutes. Je pense qu’Oscar peut être très fier et satisfait de sa course aujourd’hui."