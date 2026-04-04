Racing Bulls va alterner entre ’repos mérité’ et ’entraînement’ pour peaufiner ses évolutions
Permane félicite l’équipe et ses pilotes après le début de saison
Racing Bulls continue son début de saison particulièrement satisfaisant, avec une troisième entrée dans les points en trois week-ends de compétition. Alan Permane, le directeur de l’équipe, salue le travail effectué pour y parvenir.
Outre les performances de Liam Lawson et Arvid Lindblad, il est impatient de voir les progrès qui peuvent être effectués ultérieurement par l’équipe, sur des bases particulièrement solides.
"C’est un bon résultat pour nous de terminer à nouveau dans les points et nous sommes très heureux d’avoir marqué des points à chaque course cette année" a déclaré Permane.
"Liam a réalisé une superbe course pour résister à Esteban, même s’il n’a jamais semblé en danger de perdre sa position. L’intervention de la voiture de sécurité a été malheureuse pour Arvid, mais ce genre de situation finit toujours par s’équilibrer au fil de la saison. Il continue de progresser et, malgré cela, il a fait une belle course."
"Nous avons hâte de profiter d’une pause bien méritée du côté de l’équipe course, avec des améliorations prévues sur la voiture pour Miami. Liam et Arvid alterneront entraînements et simulations en vue des prochaines courses, mais surtout, ils prendront un repos bien mérité."
Comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Via notre nouvelle chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com !
Vous abonner (cliquez sur l’étoile pour mettre en favori) à notre Google News si vous utilisez l’appli Google Actualités sur votre smartphone.
Nous suivre sur notre Profil Google afin que nos news vous soient présentées en priorité dans votre fil d’informations sur votre smartphone ! Il suffit de cliquer sur "Suivre sur Google".
Racing Bulls
- Racing Bulls va alterner entre ’repos mérité’ et ’entraînement’ pour peaufiner ses évolutions
- Des points, mais des interrogations pour Lawson et Racing Bulls
- Essais Pirelli à Suzuka : la pluie permet de tester des pneus inédits, Lindblad part à la faute
- Lawson a eu de la ’chance’ pour marquer des points à Suzuka
- Lindblad a réussi à ’déconnecter le cerveau’ pour atteindre la Q3 à Suzuka