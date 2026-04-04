Racing Bulls va alterner entre ’repos mérité’ et ’entraînement’ pour peaufiner ses évolutions

Racing Bulls continue son début de saison particulièrement satisfaisant, avec une troisième entrée dans les points en trois week-ends de compétition. Alan Permane, le directeur de l’équipe, salue le travail effectué pour y parvenir.

Outre les performances de Liam Lawson et Arvid Lindblad, il est impatient de voir les progrès qui peuvent être effectués ultérieurement par l’équipe, sur des bases particulièrement solides.

"C’est un bon résultat pour nous de terminer à nouveau dans les points et nous sommes très heureux d’avoir marqué des points à chaque course cette année" a déclaré Permane.

"Liam a réalisé une superbe course pour résister à Esteban, même s’il n’a jamais semblé en danger de perdre sa position. L’intervention de la voiture de sécurité a été malheureuse pour Arvid, mais ce genre de situation finit toujours par s’équilibrer au fil de la saison. Il continue de progresser et, malgré cela, il a fait une belle course."

"Nous avons hâte de profiter d’une pause bien méritée du côté de l’équipe course, avec des améliorations prévues sur la voiture pour Miami. Liam et Arvid alterneront entraînements et simulations en vue des prochaines courses, mais surtout, ils prendront un repos bien mérité."