Accident de Michael Schumacher : sa fille évoque une reconstruction difficile

Une plongée rare et émouvante dans l’intimité de Michael Schumacher vient d’émerger à travers un nouveau documentaire consacré à sa fille, Gina-Maria Schumacher. Intitulé « Horsepower - The World of Gina Schumacher », ce film produit par la chaîne allemande ZDF offre un regard exceptionnel sur une famille restée extrêmement discrète depuis l’accident de ski du champion allemand en 2013.

Selon un teaser exclusif publié par le Bild, Gina-Maria Schumacher, aujourd’hui âgée de 29 ans, y évoque avec sincérité la manière dont elle a surmonté les moments les plus difficiles de sa vie. À travers ce documentaire, c’est une autre facette de la famille Schumacher qui se dévoile : celle de la résilience, de la transmission et d’une passion devenue pilier dans l’adversité.

Les moments les plus forts de sa reconstruction difficile n’ont pas été dévoilés. Mais c’est sa passion pour les chevaux qui s’est révélée être un refuge essentiel après le drame qui a été abordée dans le teaser.

"Après l’accident de papa, je me suis vraiment plongée là-dedans parce que j’avais besoin de faire quelque chose," confie-t-elle.

"Les chevaux ont toujours été importants. Mais depuis, ils sont vraiment devenus… je veux dire, je ne pourrais pas vivre sans les chevaux. Ils m’ont aidée à traverser tout ça."

Le documentaire donne également la parole à Corinna Schumacher, qui partage un souvenir marquant du septuple champion du monde. Alors que leur fille n’avait que dix ans, Michael Schumacher avait déjà perçu un trait de caractère déterminant : "Michael m’a dit un jour, quand Gina avait 10 ans : ’Gina sera bien meilleure cavalière que toi’."

Une prédiction accompagnée d’une explication révélatrice de sa vision de la performance sportive.

"Parce qu’elle est plus égoïste. Quand on est sportif, il faut l’être d’une certaine manière. Et c’est très bien. Sinon, on n’arrive à rien."

Avec le recul, Corinna Schumacher ne peut que constater la justesse de cette analyse : "Aujourd’hui, je me dis : ’Il avait tellement raison’."

Désormais l’une des références mondiales de l’équitation, Gina-Maria Schumacher continue pourtant de garder les pieds sur terre malgré ses succès. Elle insiste sur le rôle fondamental de ses parents dans son parcours.

"Je suis reconnaissante de pouvoir faire cela. Mes parents l’ont rendu possible."

"C’est pourquoi il a toujours été important pour moi de travailler dur dans ce domaine, afin de pouvoir le faire du mieux possible."