Albon souhaite une aéro active plus stable pour les duels en piste

L’évolution du pilotage en Formule 1 avec la nouvelle réglementation 2026 continue de susciter des interrogations. Face à des duels de plus en plus imprévisibles, Alexander Albon a suggéré une solution pour limiter les manœuvres défensives jugées délicates voire dangereuses.

Depuis le début de saison, une nouvelle tendance s’est installée en piste : le yo-yo racing. Avec les nouvelles unités de puissance mettant davantage l’accent sur la gestion de l’énergie et des batteries, les pilotes échangent fréquemment leurs positions en ligne droite selon leurs niveaux de déploiement.

Ces différences de stratégie énergétique entraînent des écarts de vitesse importants, notamment en phase d’attaque ou de défense, suscitant l’inquiétude du plateau quant à la sécurité en piste.

Les craintes se sont matérialisées lors du Grand Prix du Japon, disputé sur le circuit de Suzuka. Oliver Bearman a été victime d’un violent accident après avoir été surpris par un différentiel de vitesse important en poursuivant Franco Colapinto.

Pris de court, Bearman a brusquement dévié vers la gauche pour éviter l’Alpine, nettement plus lente, avant de mordre sur l’herbe à plus de 300 km/h. Sa monoplace a ensuite violemment percuté les barrières après un tête-à-queue, enregistrant un choc de 50G.

Cet incident spectaculaire a relancé les appels des pilotes en faveur d’une adaptation rapide des règles.

La FIA a confirmé que le sujet serait discuté lors des réunions prévues pendant la pause d’avril, rendue possible par l’annulation des manches au Bahreïn et en Arabie saoudite en raison du conflit avec l’Iran.

Sans avoir été témoin direct de l’accident impliquant Bearman et Colapinto, Albon a néanmoins décrit les courses actuelles comme "limites" et a révélé que la question avait même été abordée lors du briefing des pilotes à Suzuka.

"Nous en parlions justement lors du briefing des pilotes, à propos des écarts de vitesse, des changements de trajectoire et des manœuvres défensives," explique le pilote Williams F1.

Pour Albon, l’une des pistes d’amélioration concerne le SLM (Straight Line Mode), devenu central dans ces duels énergétiques.

"C’est assez étrange actuellement, parce que vous voulez défendre mais vous êtes parfois inquiet de la voiture derrière, de savoir si elle est vraiment sous contrôle."

"Peut-être que nous devons rendre le SLM un peu plus stable, ou moins puissant, ou quelque chose dans ce sens. Le rapprocher davantage d’un DRS classique que l’on peut contrôler assez facilement."

La réflexion a été lancée selon lui et pourrait aboutir à des ajustements dès les prochaines courses.

"Nous verrons ce que les équipes, la FIA et la F1 retiendront comme ajustement mais l’accident d’Ollie doit provoquer des réactions et quelques changements. Plusieurs pistes sont sur la table pour les qualifications et d’autres pour la sécurité. Certaines ne sont pas incompatibles, loin de là."