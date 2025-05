Racing Bulls : un week-end ’en dents de scie’ à Miami selon Mekies

Racing Bulls a réussi son week-end de Miami hors piste avec une livrée spéciale qui a fait grand bruit dans le paddock. Sur la piste, la situation était un peu plus difficile, comme l’explique le directeur Laurent Mekies, mais quelques points positifs étaient à relever.

"Miami a été un week-end très spécial pour nous. Tout a commencé par la formidable réaction des fans face à notre livrée spéciale, et les trois jours se sont poursuivis en dents de scie pour Isack et Liam" raconte Mekies, avant de détailler les résultats de l’équipe..

"Top 10 vendredi pour Isack en Qualif Sprint, puis une incroyable bataille de la 14e à la 7e place pour Liam en Sprint, avant qu’une pénalité ne lui retire ses points. En qualifications pour le Grand Prix, Isack a manqué la Q3 pour deux centièmes de seconde, avant de manquer le dernier point en course pour seulement 0,1 seconde face à Yuki après une course très solide."

"La course de Liam a cependant été ruinée par un accrochage au premier tour. La bonne nouvelle, c’est que notre voiture et nos pilotes ont encore affiché un bon rythme ce week-end, même si les points n’ont pas été marqués."

La prochaine course se tiendra à 15 kilomètres de l’usine de Racing Bulls, et Mekies espère voir ses troupes briller en Emilie-Romagne : "Nous allons continuer à apprendre et à attaquer au maximum et nous avons hâte de reprendre la piste à Imola dans deux semaines, notre première course à domicile cette saison."