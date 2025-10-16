Hadjar vise toujours Red Bull et serait prêt à ’prendre de l’avance’ en y allant dès cette saison

Isack Hadjar est optimiste pour le Grand Prix des Etats-Unis, qui se dispute ce week-end sur le circuit d’Austin. Le pilote Racing Bulls est convaincu que la VCARB 02 sera à son aise, comme l’étaient ses devancières.

Malgré la chaleur et les 31 degrés attendus en course et lors du Sprint, il pense que ça n’affectera aucunement sa monoplace, qui n’est pas sensible à ce paramètre.

"On a une voiture qui va vite dans les virages rapides cette année, on a toujours été bons dedans. Pour la chaleur on est neutres, qu’il fasse chaud ou froid on n’est pas sensibles à ça. Historiquement la voiture a toujours été bonne ici et on a fait un pas en avant en plus, donc on va être là" a déclaré Hadjar.

Pressé par Canal+ d’en dire davantage sur ses objectifs du week-end, il se montre optimiste et veut réussir toute les séances compétitives du Grand Prix : "SQ3, Q3, points au Sprint, point le dimanche. Un week-end standard !"

Alors qu’il aborde sa 19e course en carrière au plus haut niveau, le pilote français est sur les tablettes de Red Bull, où il pourrait remplacer Yuki Tsunoda aux cotés de Max Verstappen. Comme il l’a déjà dit, il continue

"Évidemment. Depuis que j’ai rejoint le programme Red Bull, j’ai toujours voulu devenir pilote Red Bull" assure Hadjar, qui ne sait toutefois pas à quoi s’attendre s’il rejoint l’équipe. "C’est un exercice très différent. Ce n’est pas comparable, donc je ne sais pas."

Helmut Marko a révélé ce jeudi qu’une décision arriverait après le Grand Prix du Mexique, qui se déroule la semaine prochaine, pour savoir où seraient placés Yuki Tsunoda, Liam Lawson, Arvid Lindblad, et bien sûr Isack Hadjar. Ce dernier a découvert cette information mais ne veut pas changer de philosophie.

"Je ne savais pas cela. Honnêtement, cela ne change rien à mon approche. Je l’ai répété un million de fois, peut-être un peu trop, mais quand je suis dans la voiture et que je conduis, je ne pense vraiment à rien d’autre qu’à faire de mon mieux. C’est tout."

Interrogé à Austin sur le fait qu’il pourrait terminer la saison chez Red Bull s’il était signé pour rejoindre Verstappen en 2026 afin de s’acclimater à sa nouvelle équipe, Hadjar confirme qu’il serait intéressé par cette hypothèse mais en tempère les bienfaits.

"Oui, tout à fait. Si j’en suis sûr à 100 % et que j’ai l’occasion de prendre de l’avance, alors oui. Mais en même temps, c’est une voiture complètement nouvelle l’année prochaine, donc c’est aussi inutile d’une certaine manière."

Après qu’il lui a été rappelé que ce serait l’occasion d’apprendre à connaître ses nouveaux ingénieurs, il s’y est montré ouvert : "Ça aide vraiment. Oui, je n’y avais pas pensé, pour être honnête. C’est intéressant. C’est une bonne idée."