Lawson maintenu dans l’ignorance quant à son avenir chez Racing Bulls

Liam Lawson est apparu devant les journalistes aujourd’hui dans le paddock d’Austin en affirmant être maintenu "dans l’ignorance" quant à son avenir au sein de la filière Red Bull.

Le Dr Helmut Marko a confirmé plus tôt ce jour que Red Bull décidera de ses duos pour 2026 après le Grand Prix du Mexique, soit la course qui suit celle de ce week-end à Austin.

Le Néo-Zélandais affirme qu’il n’a reçu aucune indication quant à son maintien en F1 pour 2026, alors qu’il vise clairement de garder son baquet chez Racing Bulls et non une nouvelle promotion chez Red Bull Racing, où il a débuté la saison en tant que coéquipier de Max Verstappen avant d’être relégué à nouveau dans la petite équipe de Red Bull, Racing Bulls, tandis que Yuki Tsunoda a été promu à sa place.

"Ce sport évolue très rapidement. Même si vous réalisez de bons week-ends de course, je pense que les gens en Formule 1 ont la mémoire très courte. Il s’agit d’essayer de maintenir cette constance sur toute la ligne, et je pense que c’est important, mais honnêtement, chaque week-end l’est aussi en Formule 1," commente Lawson aujourd’hui.

"Quant à ma confiance ou une garantie d’être sur la grille de départ pour 2026, je n’en sais rien. Je suis dans l’ignorance. Ce n’est pas moi qui prends cette décision, j’en saurai donc plus lorsque la décision sera sur le point d’être prise. Mais pour l’instant, je pense que la tâche est très simple à accomplir pour nous tous : performer. C’est donc sur cela que je me concentre."

"Le Dr Marko attend de nous que nous marquions des points, et c’est tout."

Saura-t-il vraiment après Mexico s’il conserve son baquet ?

"Je ne sais pas, je n’ai pas reçu de calendrier."

Lawson est en tout cas heureux d’être sur des circuits qu’il connait pour ces dernières évaluations.

"Je suis ravi d’être ici, c’est un circuit que j’aime beaucoup, je l’ai adoré en 2024. Les premiers tours d’essais et les qualifications, surtout quand la voiture est bien réglée et que vous vous sentez bien, c’est génial comme sensation. C’est évidemment ce que nous essaierons de refaire ce week-end. Et si nous y parvenons, je suis sûr que je vais m’amuser."