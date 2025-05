Vowles : Williams F1 est dans ’un monde différent’ par rapport à 2024

Williams F1 a créé la sensation à Miami avec un top 4 au Sprint pour Alex Albon, finalement perdu sur tapis vert, et un top 5 en course pour le Thaïlandais. Le directeur de l’équipe, James Vowles, est impressionné par la résilience de son équipe, qui a su rebondir après la déception du Sprint.

"Ce week-end a été mouvementé, mais je suis vraiment content pour l’équipe du résultat de ce Grand Prix à Miami" a déclaré le Britannique. "Après les contretemps de samedi matin, revenir en se battant avec les deux voitures dans le top 10 des qualifications et terminer avec les deux voitures dans les points est une immense satisfaction."

"La saison est longue et les équipes apporteront des nouveautés, il sera donc intéressant de voir comment tout cela évolue lors des prochaines courses, mais marquer des points lors de cinq des six premières courses est un monde différent de ce que nous avons connu auparavant."

En plus de ce bilan positif, Vowles a aussi félicité Albon et Carlos Sainz pour leur week-end : "Je suis extrêmement fier de l’équipe et de nos pilotes de classe mondiale, Alex et Carlos, qui donnent vraiment tout pour cette équipe. Nous sommes sur la bonne voie pour la suite."