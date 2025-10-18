Hadjar est 12e à cause d’une Racing Bulls qui ’va vite’ mais est ’difficile’ à piloter

Isack Hadjar n’a pas atteint la SQ3 à Austin bien qu’il en avait fait son objectif. Le pilote Racing Bulls assure ne pas avoir été victime de problèmes sur son moteur, mais il n’a pas réussi à gagner assez de performance après avoir subi une avarie en essais libres.

"Ce matin oui, on a encore eu des problèmes, on n’en avait pas cet après-midi mais on est quand même éliminés, c’est dommage" a déclaré Hadjar. "J’avais un bon feeling en fin d’essais libres. La voiture était difficile à emmener en SQ1, j’espérais faire un bon pas en avant en SQ2 et c’était encore plus inconduisible."

Cependant, le Français ne perd pas espoir et il reste convaincu que de bons résultats sont encore possibles ce samedi et en course : "La voiture va vite, je le sais, mais il faut croiser les doigts pour espérer réussir un tour rapide."

Liam Lawson n’a pas réussi à faire mieux que 15e car son tour unique en SQ2 a été annulé après un passage hors des limites de la piste. Mais son tour n’était pas parfait et il regrette d’avoir été gêné.

"On a pris le risque de faire un seul tour, la plupart des autres en ont fait deux. La voiture est rapide mais j’ai été bloqué dans la première partie de mon tour et gêné dans la seconde. C’est frustrant car la voiture est très rapide et on n’avait besoin que d’un tour" regrette Lawson.

"Ce sera difficile de marquer des points, mais on va tout donner pour y arriver. On va surveiller les pneus, on pourra peut-être faire quelque chose avec les pneus. Mais on avance et on essaie de faire une bonne voiture pour la course."