Racing Bulls n’avait ’pas un très bon rythme’ et manque les points à Austin

Liam Lawson a terminé à la porte des points du Grand Prix des Etats-Unis, après une course majoritairement passée entre les deux Aston Martin F1 de Fernando Alonso et Lance Stroll. Le pilote Racing Bulls regrette un manque de rythme qui l’a verrouillé à la 11e place.

"Le départ n’était pas incroyable, j’ai été touché au premier virage, j’ai perdu une place et ça nous a possiblement coûté un point aujourd’hui. Mais on n’avait pas un très bon rythme, c’était difficile de dépasser" a déclaré Lawson.

"Aston nous avait, ils contrôlaient ce qu’on faisait. Je ne pouvais pas dépasser Alonso et j’ai dû me défendre [face à Stroll qui était] derrière, donc c’était une course frustrante. Les points étaient jouables donc c’est frustrant."

Isack Hadjar s’élançait dernier après son accident des qualifications, et le Français reconnait qu’il était très difficile d’espérer mieux que sa 16e place finale, alors que la course a été assez calme, sans la neutralisation tardive qu’il espérait en s’élançant avec les pneus les plus durs.

"C’est un peu la course que j’attendais en partant dernier. Je n’étais pas confiant avec les durs mais il fallait essayer et puis espérer une Safety Car en fin de course. Mais ça ne s’est pas passé comme prévu, et en partant 20e, s’il ne se passe rien devant, on ne fait pas de miracle" a déclaré Hadjar, qui ne s’inquiète pas de sa capacité à rebondir après la déception.

"On a eu des week-ends compliqués dans la saison et une période creuse avant la pause estivale, mais je suis revenu plus fort et j’ai compris. On a des choses à digérer ce week-end car on n’avait pas le rythme habituel, donc j’espère qu’on va arriver au Mexique et qu’on aura compris des choses."