Haas F1 va tester Camara et Fornaroli à Portimão, l’audition pour le baquet d’Ocon commence

Haas F1 accélère enfin sa réflexion en vue de la saison 2027. Alors que le marché des pilotes commence à se structurer et que les places disponibles seront particulièrement rares, l’écurie américaine va profiter de trois journées d’essais à Portimão pour évaluer plusieurs jeunes talents. Parmi eux figurent Leonardo Fornaroli et Rafael Camara, deux espoirs issus respectivement des filières McLaren et Ferrari, qui peuvent prétendre au baquet d’Esteban Ocon, clairement menacé.

Haas a loué le circuit de Portimão, au Portugal, de demain à vendredi, dans le cadre du programme d’essais avec des monoplaces précédentes, le TPC ("Testing of Previous Cars"). Plusieurs pilotes pourront ainsi prendre le volant afin de démontrer leurs capacités, avec notamment Leonardo Fornaroli, pilote de réserve de McLaren, et Rafael Camara, jeune espoir soutenu par Ferrari.

Ryo Hirakawa devrait également participer à cette séance. Le Japonais dispose du soutien de Toyota, partenaire technique de Haas, et Toyota souhaiterait le voir accéder à un baquet à temps plein en Formule 1 dès la saison prochaine. Selon nos informations, c’est même Toyota qui prendrait en charge presque l’intégralité du coût de ces essais privés avec une VF-25 de l’an dernier.

Le programme exact de ce type d’essais est généralement entouré d’une certaine discrétion mais sans aucun doute cela ressemble à une audition de l’équipe Haas F1 pour voir s’il y a moyen de remplacer Esteban Ocon.

Ferrari ne cherche pas à cacher la présence de Camara. Fred Vasseur, directeur de la Scuderia, a confirmé que Haas constitue un partenaire privilégié dans la préparation du Brésilien à une éventuelle arrivée en Formule 1.

"Haas est notre partenaire et, ensemble, nous essayons de trouver la meilleure façon de le faire accéder à la Formule 1 l’année prochaine," a expliqué Vasseur.

Actuellement engagé en Formule 2, Rafael Camara est considéré comme l’un des espoirs les plus prometteurs de la filière Ferrari. La Scuderia multiplie d’ailleurs les efforts pour lui permettre d’accumuler de l’expérience au volant d’une monoplace de Formule 1.

"Nous soutenons énormément Raffa. Il ne s’agit pas seulement d’un soutien financier," a précisé Vasseur.

"Nous lui avons apporté ce soutien financier, mais nous avons également effectué de nombreux essais TPC avec lui cette année. Le coût de ces essais est plusieurs fois supérieur au soutien financier."

"Nous faisons cela pour le préparer du mieux possible pour l’essai avec Haas et pour la saison prochaine," a ajouté le patron de Ferrari.

L’essai de Portimão représente donc potentiellement une étape pour Camara, avec une occasion concrète pour Haas d’observer ses qualités dans une monoplace de Formule 1. Pour Fornaroli, qui a déjà roulé une fois avec la VF-25, l’enjeu sera similaire : le pilote de réserve de McLaren doit convaincre qu’il possède le niveau nécessaire pour franchir le dernier obstacle vers la catégorie reine. Cette deuxième audition pour lui semble confirmer qu’il avait convaincu et il pourrait servir de référence face à Camara.

Cette audition à grande échelle intervient alors que l’avenir d’Esteban Ocon chez Haas semble de plus en plus incertain. Le Français souhaite poursuivre l’aventure avec l’écurie américaine et espère obtenir un nouveau contrat, mais les bruits provenant du paddock laissent entendre qu’une séparation pourrait se profiler à l’issue de la saison.

L’enjeu serait avant tout financier : Haas F1 est loin du plafond budgétaire. Récupérer le salaire versé à Ocon (aux alentours de 5 millions d’euros) et avoir en plus une manne financière de la part de Ferrari ou McLaren, c’est un gain de 10 millions d’euros net pour l’équipe.

Haas entend bien conserver Oliver Bearman. Le Britannique, qui appartient lui aussi à la filière Ferrari, devrait toujours être prêté par la Scuderia à l’écurie américaine, faute de place chez les Rouges pour l’année à venir.

Dans ce contexte, Haas dispose d’une position particulièrement intéressante sur le marché. Très peu de baquets devraient être disponibles pour 2027, alors que plusieurs pilotes cherchent encore à sécuriser leur avenir. L’écurie américaine peut donc se permettre de mettre plusieurs candidats en concurrence et d’attendre que la meilleure opportunité se présente.

Fornaroli, Camara et éventuellement Hirakawa auront donc trois jours pour marquer les esprits.