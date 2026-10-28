Racing Bulls offre à Nikola Tsolov ses premiers essais officiels en F1 au Mexique

Nikola Tsolov va franchir une nouvelle étape importante dans sa carrière ce week-end, à l’occasion du Grand Prix du Mexique. Racing Bulls a confirmé que le jeune pilote bulgare prendra le volant de la VCARB 03 de Liam Lawson lors de la première séance d’essais libres sur l’Autódromo Hermanos Rodríguez. Membre du programme junior de Red Bull depuis 2025 et actuellement engagé dans la lutte pour le titre en Formule 2, Tsolov effectuera ainsi ses premiers tours dans une séance officielle de Formule 1. Une opportunité qui intervient alors que son nom circule parmi les jeunes talents susceptibles de rejoindre la catégorie reine à l’avenir.

Racing Bulls a officialisé la participation de Nikola Tsolov aux EL1 du Grand Prix du Mexique, offrant au jeune Bulgare sa première apparition dans une séance officielle de Formule 1.

Le pilote de 19 ans prendra le volant de la VCARB 03 habituellement confiée à Liam Lawson, qui devra donc patienter jusqu’à la deuxième séance d’essais libres pour retrouver sa monoplace.

Cette participation s’inscrit dans le programme de développement des jeunes pilotes de Red Bull, dont Tsolov fait partie depuis 2025. Elle représente une étape supplémentaire dans sa progression vers la Formule 1, après un parcours remarqué dans les catégories de promotion.

Champion d’Espagne de Formule 4 en 2022, Tsolov a ensuite poursuivi son ascension jusqu’à terminer vice-champion de Formule 3 en 2025.

Désormais engagé en Formule 2 avec Campos Racing, il s’est imposé comme l’un des prétendants au titre pilotes 2026, confirmant son potentiel face à une concurrence particulièrement relevée.

Son apparition au Mexique lui permettra de découvrir les exigences d’un week-end officiel de Grand Prix, quelques semaines après une première expérience au volant d’une Formule 1 de Racing Bulls.

Tsolov veut capitaliser sur son premier essai à Imola

Le jeune Bulgare n’abordera pas cette séance sans préparation. Il avait déjà eu l’occasion de travailler avec Racing Bulls lors d’un essai organisé à Imola au mois d’août.

Cette première collaboration lui avait permis de découvrir les méthodes de travail de l’écurie et d’acquérir une expérience initiale au volant d’une monoplace de Formule 1.

Au Mexique, l’objectif sera désormais de poursuivre cet apprentissage dans un environnement officiel, avec les contraintes propres à un week-end de compétition.

Tsolov a tenu à remercier Racing Bulls pour cette opportunité, tout en soulignant sa volonté de contribuer au programme de travail de l’équipe.

"Un grand merci à VCARB de m’offrir cette opportunité au Mexique. Après mon essai avec l’équipe à Imola en août, je suis enthousiaste à l’idée de franchir cette nouvelle étape, de m’appuyer sur cette expérience et d’en apprendre davantage sur la voiture et la réglementation actuelle."

"Je vais me concentrer sur le fait de tirer le maximum de cette séance, de travailler en étroite collaboration avec l’équipe et de fournir des retours utiles."

Permane estime que le Mexique convient aux qualités de la VCARB 03

Pour Racing Bulls, le rendez-vous mexicain intervient après un week-end jugé positif à Austin.

Alan Permane, directeur de l’écurie, espère prolonger cette dynamique sur un circuit dont certaines caractéristiques pourraient convenir à la VCARB 03.

L’Autódromo Hermanos Rodríguez présente notamment de nombreux virages lents et à moyenne vitesse, qui exigent un train avant précis, une bonne réactivité dans les changements de direction et une motricité efficace à la sortie des courbes.

Autant de qualités que Permane considère comme des points forts de la monoplace italienne.

"Dans la foulée de notre week-end réussi à Austin, nous sommes au Mexique, sur le circuit de l’Autódromo Hermanos Rodríguez. C’est un tracé exigeant, avec principalement des virages lents et à moyenne vitesse, qui nécessitent un train avant performant, une bonne capacité à changer de direction et une bonne motricité. Ce sont autant de qualités de la VCARB 03."

Le principal défi pourrait toutefois venir de l’altitude exceptionnelle du circuit, situé à plus de 2200 mètres au-dessus du niveau de la mer. La raréfaction de l’air complique notamment les choses.

Racing Bulls a donc prévu d’apporter plusieurs éléments spécifiques pour répondre à ces exigences.

"L’altitude extrême représente des défis pour le fonctionnement et le refroidissement du groupe propulseur, mais aussi pour le refroidissement des freins. Nous disposerons de certaines pièces spécifiques au Mexique pour répondre à ces contraintes."

La participation de Tsolov aux EL1 ne répond pas seulement aux obligations réglementaires imposant aux écuries de faire rouler de jeunes pilotes.

Elle s’inscrit également dans la volonté de Red Bull de préparer la prochaine génération de talents susceptibles d’accéder à la Formule 1. Racing Bulls joue traditionnellement un rôle central dans ce dispositif, en permettant aux jeunes pilotes du programme de découvrir progressivement les exigences de la catégorie reine.

Pour Alan Permane, cette première séance officielle constitue donc une étape importante dans la formation du Bulgare.

"Faire rouler Nikola lors des EL1 est une étape importante de son développement au sein du programme junior de Red Bull. Cela reflète notre engagement à accompagner les jeunes talents émergents et à offrir à nos pilotes juniors un temps de roulage précieux, ainsi que le soutien dont ils ont besoin pour apprendre et progresser."

"Ayant déjà travaillé avec Nikola à Imola, nous sommes impatients de le voir s’appuyer sur cette expérience au Mexique et de recueillir les retours qu’il pourra nous fournir pour contribuer à notre préparation du week-end."