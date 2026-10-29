Ferrari prépare des solutions spécifiques pour affronter Mexico

Ferrari arrive à Mexico pour le GP du Mexique ce week-end après des progrès réalisés à Austin grâce à des évolutions, et avec l’espoir d’aller chercher un bon résultat. Mais sur un circuit où le moteur sera crucial dans la performance globale des voitures, la Scuderia est consciente qu’elle va devoir user de plusieurs solutions atypiques et spécifiques au défi qui se profile devant elle et ses SF-26 sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez.

Le tracé est situé à 2200 mètres d’altitude, présentant ainsi des conditions atmosphériques rencontrées sur aucune autre manche. La plus faible densité de l’air réduit la traînée, ce qui permet aux voitures d’atteindre des vitesses très élevées le long de la longue ligne droite principale.

Mais elle réduit également l’efficacité aérodynamique et donc l’appui. Normalement, un package à fort appui similaire à Monaco permet d’avoir de l’appui en virage, et l’air à faible densité lui offre une traînée aussi faible qu’à Monza. De plus, l’air plus rare rend aussi plus complexe le refroidissement du moteur et du freinage.

L’équipe rappelle que la gestion des pneumatiques sera un autre facteur à surveiller : la surface de la piste n’est pas très abrasive, ce qui favorise les stratégies avec relativement peu d’arrêts aux stands, mais le risque de surchauffe peut affecter le rythme de course et les choix stratégiques.

A noter que Dino Beganovic pourrait rouler en EL1 pour l’équipe, mais qu’à l’heure où sont écrites et publiées ces lignes, rien n’est confirmé du côté de la Scuderia. Frédéric Vasseur, le directeur, a fait le point sur ce qui attend le team à Mexico.

"Les dernières courses ont montré que nous allons dans la bonne direction, mais nous devons continuer à travailler avec la même concentration et la même détermination. Le Mexique représente un défi très différent de celui d’Austin, l’altitude ajoutant une variable supplémentaire à la façon dont nous devons gérer la voiture tout au long du week-end" a déclaré Vasseur.

"Dans un peloton aussi serré, bien gérer ces conditions peut faire une réelle différence. Notre objectif est de poursuivre sur la dynamique positive des dernières courses ce week-end, de continuer à pousser en tant qu’équipe et de nous mettre en position de nous battre pour un autre bon résultat."

Ferrari a donné la parole à Sebastian Navarro, responsable de la conception des composites de la Scuderia, qui a expliqué en quoi Mexico a des caractéristiques particulières, et en quoi cela va obliger l’équipe à chercher des solutions particulières.

"Mexico est le circuit le plus élevé du calendrier de la F1, à environ 2240 mètres au-dessus du niveau de la mer. À cette altitude, l’air est beaucoup plus rare et donc moins efficace lorsqu’il s’agit du refroidissement, de la génération d’appui aérodynamique et même des performances du moteur" a expliqué Navarro.

"Du point de vue du refroidissement de la voiture, nous devons recourir à des solutions assez extrêmes pour garder les températures sous contrôle, notamment des configurations de carrosserie spécifiques avec des ouïes et des sorties de refroidissement supplémentaires."

"Ce qui est particulièrement intéressant, c’est que malgré la très longue ligne droite et plusieurs sections à haute vitesse, où l’on s’attendrait normalement à une configuration aérodynamique à faible appui comme à Monza, nous avons tendance à utiliser au Mexique des packages à très fort appui, plus proches de Monaco."

"Comme l’air est moins dense, nous avons besoin de cette configuration aérodynamique pour générer le bon niveau d’appui et d’adhérence, tandis que l’air plus rare permet également de limiter la pénalité de traînée."

Navarro est un Mexicain qui vient courir dans son pays sous les couleurs de la Scuderia, et il explique ce que représente pour lui le fait de vivre ce moment spécial à domicile.

"Mon grand-père était un membre important du comité d’organisation d’origine du tout premier Grand Prix du Mexique, en plus d’être lui-même un pilote automobile amateur. Le sport automobile, et ce Grand Prix en particulier, me tiennent donc très à cœur depuis que je suis tout petit."

"J’ai moi-même piloté sur ce circuit depuis mon adolescence, c’est donc aujourd’hui une expérience à la fois très humble et incroyablement fière de voir nos Formule 1 courir sur cette piste même."

De son école au Mexique jusqu’à Ferrari, l’ingénieur a évidemment connu des hauts et des bas, des escales dans d’autres pays et d’autres formations qui l’ont mené à travailler sur les voitures de course, puis en Formule 1.

"En tant que jeune Mexicain terminant l’école, j’avais un seul objectif en tête : apprendre tout ce que je pouvais sur ce qui rend une voiture rapide. Avec cette ambition, j’ai quitté le Mexique à 19 ans pour étudier l’ingénierie automobile à l’université d’Oxford Brookes, où j’ai passé plusieurs années à participer à la Formula Student."

"Une semaine avant d’obtenir mon diplôme, j’ai commencé un stage non rémunéré de deux semaines chez Renault F1, qui s’est heureusement transformé en stage puis en un poste à temps plein en tant que concepteur de composites."

"Cinq ans plus tard, en 2014, j’ai rejoint la Scuderia en tant que concepteur principal de composites, où j’ai eu le privilège de continuer à apprendre ce qui rend une voiture rapide, tout en prenant progressivement de plus grandes responsabilités."

"Aujourd’hui, je suis responsable de la conception des composites, à la tête d’un groupe d’ingénieurs talentueux responsables de la conception de la grande majorité des composants en composite de notre voiture."

"Cette combinaison d’un développement technique incessant et du défi d’amener les gens à donner le meilleur d’eux-mêmes est en fin de compte ce qui me fait aimer mon travail."