Red Bull : ’Une mauvaise journée’ pour Verstappen à Silverstone

Max Verstappen n’est pas satisfait après avoir terminé septième de la première journée du GP de Grande-Bretagne à Silverstone. Le pilote Red Bull reconnait qu’il y a énormément de travail en performance mais aussi dans le comportement de sa monoplace.

"Pour moi, c’était plutôt une mauvaise journée, la voiture manquait d’équilibre, c’était difficile à chaque virage donc plutôt une mauvaise journée pour nous. Le vent nous affecte beaucoup, mais ce n’est pas une excuse car tout le monde doit le gérer. Ce n’est pas facile mais c’est pareil pour tout le monde" a déclaré le Néerlandais.

Il n’est pas étonné du manque d’équilibre de sa RB21 : "Pas vraiment, chaque week-end offre un scénario différent. Il y a du vent ici, il semble que notre voiture soit sensible à cela, et ça n’a pas été une bonne journée."

Red Bull a des solutions, mais Verstappen craint qu’il y ait des limites plus profondes : "Quelques-unes, on doit regarder cela, mais je pense qu’en général, on manque de performance."

Yuki Tsunoda était loin en termes de chronos, mais il réfute que son week-end ait moins bien démarré qu’en Autriche. Le Japonais explique qu’il doit juste trouver comment mieux optimiser sa monoplace : "Ca va, j’ai beaucoup de travail avant demain mais je profite de Silverstone."

"L’Autriche a été bon, le week-end était un de mes meilleurs jusqu’aux qualifications. Ici, j’ai le rythme mais j’ai encore des détails à régler, des comparaisons à faire et voir comment je peux m’adapter."

La journée de samedi pourrait se dérouler dans des conditions plus fraîches : "Ca pourrait aider. Ce n’est pas facile, mais on pourrait avoir un peu moins de hauts et de bas en termes de météo. Je dois profiter des derniers EL3 pour améliorer mon pilotage et mes réglages et optimiser cela."

Arvid Lindblad remplaçait donc Tsunoda en EL1 aujourd’hui. C’était sa première séance en F1, à un peu moins de 18 ans, grâce à une dérogation accordée par la FIA.

"C’était incroyable aujourd’hui. Je suis extrêmement reconnaissant envers Red Bull pour cette opportunité et c’était incroyable de participer à ma première séance officielle de F1."

"Je me sentais à l’aise dans la voiture et je pense que la vitesse était correcte, mais je pense que je pourrais aller plus vite avec quelques tours de plus ! Étant donné que c’était ma première fois au volant de cette voiture et que je n’ai effectué que très peu de roulages en F1, je pense que la séance a été réussie."

"Ce week-end, la F1 est environ 13 ou 14 secondes plus rapide que la F2, donc le progrès est énorme, mais je suis plutôt satisfait du travail accompli aujourd’hui. Red Bull Racing m’a vraiment soutenu et je travaille en étroite collaboration avec les ingénieurs depuis un certain temps maintenant pour me familiariser avec la monoplace et comprendre le niveau de la F1."

"Après la séance, j’avais vraiment envie de repartir immédiatement ! Personne au monde n’a eu la même chance que j’ai eue aujourd’hui de piloter une super F1. Je suis concentré à fond sur mon travail et sur ma réussite en F2 pour devenir bientôt pilote de F1 à temps plein."