Norris s’excuse auprès de Piastri et McLaren pour son dépassement ’idiot’

Lando Norris, fort contrit, après l’arrivée du Grand Prix du Canada, a admis son erreur lorsqu’il a tenté de dépasser son équipier, Oscar Piastri.

Les deux pilotes McLaren F1 ont eu leur premier accrochage de la saison mais la polémique ne devrait pas durer plus longtemps que cette soirée puisque le Britannique a reconnu son erreur : il n’aurait pas dû essayer de passer par un trou de souris à la gauche de l’Australien en fin de course.

Norris a dû abandonner la course alors que Piastri a terminé à la 4e place.

"Je suis le seul à blâmer, alors je m’excuse auprès de toute l’équipe et également auprès d’Oscar pour avoir tenté quelque chose d’un peu trop idiot."

"Je suis juste content de ne pas avoir gâché sa course. Au final, je m’excuse auprès de l’équipe."

McLaren avait déclaré qu’une collision était inévitable entre ses deux pilotes...

"Oui, mais c’était encore plus idiot. Ce n’était même pas un ’c’est la course’, c’était juste idiot de ma part."

Comment se remettre en selle pour l’Autriche ?

"Je vais me coucher ce soir, essayer de fermer les yeux et penser à autre chose. Je m’excuse auprès de tout le monde et je vais me relancer."