Racing Bulls en Q3 avec ses deux F1, mais Lawson regrette une erreur coûteuse

Racing Bulls a confirmé sa bonne forme au Grand Prix de Singapour en plaçant ses deux monoplaces dans la dernière partie des qualifications ce samedi. Après la cinquième place décrochée par Liam Lawson lors du Sprint, l’écurie italienne a réussi à qualifier le Néo-Zélandais au neuvième rang et Arvid Lindblad à la dixième position. Un résultat collectif encourageant, même si les deux pilotes estiment ne pas avoir totalement exploité le potentiel de leur monoplace dans leurs dernières tentatives. L’objectif sera désormais de transformer cette compétitivité en points dimanche.

Liam Lawson a été l’un des pilotes en vue lors de la course Sprint, qu’il a terminée à la cinquième place. Un résultat qui a confirmé le bon niveau de performance de Racing Bulls sur le circuit urbain de Marina Bay.

Quelques heures plus tard, le Néo-Zélandais est parvenu à accéder à la Q3, tout comme son coéquipier Arvid Lindblad. Mais sa neuvième place finale lui laisse quelques regrets, notamment parce qu’il estime avoir trop attaqué lors de sa dernière tentative.

"Dans l’ensemble, cela a été une journée positive. Après avoir terminé cinquième du Sprint, c’était formidable de voir nos deux voitures en Q3. Cependant, terminer neuvième signifie que je partirai demain du côté le plus difficile de la grille. C’est frustrant, car nous avons été très performants tout au long du week-end, mais j’ai un peu trop attaqué dans mon dernier tour et je n’ai donc pas exploité tout le potentiel de la voiture."

Malgré cette déception, Lawson reste optimiste pour la course. Le rythme affiché depuis le début du week-end lui donne confiance dans la capacité de Racing Bulls à se battre pour les points.

"Cela dit, nous avons un bon rythme, donc je suis optimiste pour la course. Cela a été formidable de voir le soutien des Néo-Zélandais ici à Singapour, alors nous espérons offrir une belle course aux supporters et ramener des points avec nos deux voitures."

De son côté, Arvid Lindblad a connu une journée plus contrastée, mais qui s’est terminée sur une note encourageante. Treizième de la course Sprint, le jeune pilote Racing Bulls n’avait pas obtenu le résultat espéré lors de la première épreuve de la journée.

Il a toutefois réussi à rebondir quelques heures plus tard en qualifications, en franchissant les deux premières phases de la séance pour accéder à la Q3.

"Nous avons réussi à bien redresser la situation aujourd’hui, surtout après un résultat décevant dans le Sprint. Les qualifications ont été un peu inhabituelles, mais je me sentais bien en Q2 et j’ai réussi à tirer de la performance de la voiture."

"En passant en Q3, j’ai eu des difficultés avec l’adhérence et j’ai trouvé compliqué de tout mettre bout à bout dans mon dernier tour. Nous devrons analyser les données et comprendre pourquoi cela s’est produit. Cela dit, je suis heureux d’être dans les dix premiers et d’occuper une bonne position avant la course de demain."