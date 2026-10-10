Gasly a signé ’le meilleur résultat possible’ en qualifs à Singapour

Pierre Gasly a été le meilleur des autres dans la séance de qualifications du Grand Prix de Singapour, et avec la pénalité pour George Russell et le problème d’Isack Hadjar, le pilote Alpine F1 va pouvoir s’élancer septième de la course devant les Racing Bulls, ce qui représente un très bon résultat pour lui et pour Alpine, sur un circuit qu’il apprécie.

Mais il veut désormais réussir à profiter de cette place de départ, puisque son équipe a peiné à concrétiser ses bonnes performances récemment. Il attend aussi de voir ce que la météo réservera aux pilotes et aux équipes.

"Oui pour nous c’est le meilleur résultat possible, très content du tour aussi, c’était un très beau tour, j’étais à l’aise dans la voiture, je me suis lâché et c’est passé. J’ai un peu trop touché le mur au virage 9 mais c’était un tour d’attaque et je suis content d’être neuvième" a expliqué le Français à Canal+.

"Non, la réalité c’est qu’on ne sait pas trop. C’est un week-end de Sprint, on a fait très peu de roulage avec l’essence et c’est un problème pour demain. On se qualifie dans la meilleure position, avec la pénalité de Russell je partirai septième."

"C’est donc de bon augure et pour demain on ne sait même pas. Il peut encore y avoir des orages, tout peut se passer. On a eu de très bonnes qualifs récemment, on n’a pas eu la chance de transformer ça en points et j’espère que demain ça pourra être le cas."

Franco Colapinto sera 15e au départ après avoir terminé dernier de la Q2, et il a failli avoir un gros accident à la fin de son dernier tour. Mais selon lui, cette frayeur n’était pas le problème, alors qu’il a connu

"Le tour était très lent, plus que celui de la Q1. Je ne sais pas ce qui s’est passé, l’équilibre était horrible et mon dernier tour de Q2 était le pire du week-end. Je suis un peu perdu du grip que j’ai, surtout sur l’arrière, donc je dois comprendre ce qui se passe" a expliqué l’Argentin.