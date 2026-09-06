Lawson a tout ’perdu’ dans un accrochage avec Hülkenberg

Liam Lawson n’a pas connu une deuxième pige chez Red Bull à la hauteur de la première, après avoir terminé 14e du Grand Prix d’Italie. Eliminé en Q2 hier, le Néo-Zélandais a été victime de sa mauvaise position et s’est accroché avec Nico Hülkenberg, ce qui l’a obligé à s’arrêter quelques tours après la relance de la course, mettant fin à ses espoirs de bon résultat.

Expliquant les faits qui l’ont renvoyé en fond de classement, Lawson a simplement expliqué qu’il y a eu une mésentente entre lui et le pilote Audi F1, causant un accrochage et des dégâts à sa RB22, ce qui ne pouvait pas être rattrapé par la suite.

"C’était une course assez difficile. J’ai réalisé un très bon premier tour en partant de la voie des stands et j’ai gagné pas mal de places, mais au moment de la relance, j’ai perdu une partie de mon aileron avant après un contact avec Nico. Sur le deuxième départ, je ne sais pas si Nico ne m’a pas vu, j’étais à côté de lui, j’ai touché l’arrière de sa voiture."

"J’ai donc dû passer par les stands, ce qui m’a fait perdre plus de 30 secondes. C’est dommage car nous avions un très bon rythme de course, mais vu le déroulement des stratégies après la relance, personne ne s’est arrêté à nouveau, sauf sous régime de voiture de sécurité virtuelle (VSC), nous avions malheureusement trop de temps à rattraper."

"Sans ces problèmes, je pense que nous avions de bonnes chances de remonter dans le classement."

"Dans l’ensemble, ce fut un week-end difficile à cause de la pénalité moteur, mais nous avons réussi à résoudre bon nombre des problèmes rencontrés hier et nous avons affiché une bonne vitesse aujourd’hui ; il y a donc beaucoup de points positifs à retenir de ce week-end."