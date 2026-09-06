Wolff admet qu’il a failli intervenir dans le duel Russell - Antonelli

Mercedes a réalisé un doublé retentissant à Monza, mais la victoire d’Andrea Kimi Antonelli s’est construite au détriment de George Russell, longtemps en tête avant de céder dans les derniers tours. Parti 19e après une pénalité moteur, l’Italien a bénéficié d’un arrêt sous régime de voiture de sécurité virtuelle pour chausser des pneus mediums neufs, tandis que Russell est resté en piste avec ses gommes dures jusqu’à l’arrivée. Toto Wolff assure que Mercedes n’avait pourtant "aucune chance" de modifier la stratégie du Britannique.

Interrogé sur la performance d’Antonelli, Wolff a d’abord salué la maîtrise dont son jeune pilote a fait preuve malgré son départ très lointain sur la grille.

"Kimi a gardé la tête baissée, n’a pris aucun risque au début lors des relances, puis, un par un. Une course incroyable."

Le patron de Mercedes a ensuite reconnu que la stratégie à deux arrêts, finalement choisie par Antonelli, s’était révélée supérieure. L’écurie allemande ne l’avait toutefois pas anticipé avant la course, ce qui n’enlève rien à la performance de son pilote.

"Oui, finalement, les deux arrêts étaient la meilleure stratégie. Mais nous ne pensions pas que ce serait le cas. Donc c’était bien pour lui. Mais aujourd’hui, rien n’aurait pu l’arrêter. Je suis vraiment heureux. Et évidemment, George s’est battu à la fin avec des pneus usés. Je suis donc vraiment heureux pour le doublé."

La différence entre les deux Mercedes s’est donc jouée lors de la dernière période de voiture de sécurité virtuelle. Antonelli a pu effectuer un arrêt pour chausser des mediums neufs, tandis que Russell, déjà engagé dans une stratégie à un arrêt avec les pneus durs, ne disposait plus de marge de manœuvre.

Lorsqu’il lui a été demandé si Mercedes aurait pu offrir une autre option stratégique à Russell, Wolff s’est montré catégorique.

"Non, il était en pneus durs, nous devions faire une stratégie à un arrêt, il n’y avait aucune chance à ce stade pour lui."

"Nous ne savions pas quelle était la meilleure stratégie avant la VSC. À ce stade, le système indiquait que la stratégie à un seul arrêt pour Russell permettrait de ressortir devant. Celle à deux arrêts revenait fort en fin de course, mais sans parvenir à combler l’écart. C’est ce que prédisait le logiciel."

"C’était aussi la bonne décision de diversifier les stratégies, car on ignorait laquelle serait la plus efficace. Lors de la réunion du matin, nous avions conclu que les pneus durs pouvaient tenir très longtemps. On pouvait les utiliser du début à la fin ; comme on l’a vu avec George, c’était effectivement un pneu très endurant, mais il n’offrait pas les mêmes performances que les médiums."

"Et nous n’avons pas discuté de l’arrêt avec Kimi. Nous avons demandé quel était l’état des pneus et il a répondu : ’Eh bien, ils sont plutôt bons’ mais il était évident que nous constations de l’abrasion, je crois que c’était aussi le cas sur la voiture de Lewis. Nous avons observé de l’abrasion sur une McLaren. C’était donc la bonne décision à prendre. C’est pourquoi cela n’a pas nécessité de longue discussion."

"Cela dit, Kimi a tout de même réussi à tirer 35 ou 40 tours de ce train de pneus avec une grande régularité, c’est assurément là que réside son talent."

Cette nouvelle défaite de Russell face à Antonelli intervient deux semaines seulement après le Grand Prix des Pays-Bas, où Russell avait été prié de laisser passer son équipier. Malgré cette succession de situations potentiellement délicates, Wolff estime que les deux pilotes ont jusqu’ici réussi à préserver les intérêts collectifs de Mercedes.

"Nous essayons d’anticiper les différents scénarios possibles, et tous les deux ont été fantastiques dans leur compréhension et leur acceptation de l’aspect collectif de l’équipe, ce qui est difficile pour un pilote qui vise la victoire dans un Grand Prix, en particulier pour Kimi à Monza, et particulièrement pour George, qui doit continuer à marquer des points pour rester dans la course au titre. Pourtant, ils ont toujours couru de manière équitable."

La tension est néanmoins montée d’un cran dans le garage Mercedes lorsque Antonelli a tenté de dépasser Russell au premier virage et s’est retrouvé dans les graviers après avoir manqué sa manœuvre.

Wolff a reconnu avoir envisagé d’intervenir à la radio afin d’éviter que la rivalité entre ses deux pilotes ne dégénère.

"À certains moments, nous pensions : ’C’est propre, mais ils repoussent trop les limites’. J’avais le doigt sur le bouton pour parler à Marcus, à Bono, à Kimi ou à George, mais je n’ai pas appuyé dessus."

Le patron de Mercedes a également estimé que l’incident du premier virage aurait pu coûter extrêmement cher à l’écurie allemande, même si Russell et Antonelli ont finalement pu poursuivre leur course sans compromettre le doublé.

"L’incident final était malheureux. George a essayé d’éviter de couper le virage, tandis que Kimi, qui roulait évidemment à ce moment-là sur des débris de graviers de la piste, est allé tout droit. Cela aurait pu tourner au désastre pour le résultat de la course. Nous serions passés pour des idiots."

Mercedes entend néanmoins tirer les enseignements de cet épisode pour définir la manière dont ses deux pilotes pourront continuer à se battre à l’avenir, sans pour autant regretter de leur avoir laissé une certaine liberté.

"Nous allons analyser cette situation, elle constituera un facteur supplémentaire dans la définition de la manière dont nous voulons courir à l’avenir. Mais je pense que cela valait la peine de montrer l’esprit de compétition de l’équipe et de les laisser se battre."

Cette victoire renforce encore considérablement la position d’Antonelli au championnat. Le jeune Italien a profité d’un week-end particulièrement difficile pour Ferrari à domicile : Charles Leclerc a abandonné dès le deuxième tour après un accident dans le dernier virage, tandis que Lewis Hamilton n’a pu faire mieux que sixième.

Antonelli compte désormais 66 points d’avance sur Russell au classement des pilotes. Il dispose également de 76 points d’avance sur Hamilton, troisième, avant le prochain rendez-vous de la saison, le Grand Prix d’Espagne à Madrid.