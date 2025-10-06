Quand Piastri coupe son patron à la radio : Oscar dévoile son autre facette

Oscar Piastri a marqué les esprits après l’arrivée de la course du Grand Prix de Singapour.

Dans des images de son cockpit diffusées tard dans la nuit, on a pu voir l’Australien couper sa communication à la radio avec Zak Brown, son patron !

Piastri était en colère contre son rival pour le titre et coéquipier chez McLaren, Lando Norris, qui l’avait poussé hors de la piste au début du Grand Prix, avant de protester contre la décision de son équipe de ne pas inverser les positions.

La conduite de Norris a poussé Piastri à s’emporter à la radio : "Alors, on est d’accord pour que Lando me pousse hors de la piste ?" L’Australien s’est ensuite plaint qu’il était "injuste" que McLaren n’ait pas pris de mesures.

Piastri était manifestement toujours agacé après la course, puisqu’il a coupé la radio - en détachant son volant - alors que le PDG de McLaren Racing, Zak Brown, lui parlait pour le remercier de sa contribution au titre constructeurs.

On ne sait pas encore si cela était intentionnel mais les médias et les fans sont sur le point de découvrir une autre facette du Piastri habituellement si calme, alors que la tension entre les pilotes McLaren atteignait de nouveaux sommets.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que les deux pilotes avaient été traités de manière équitable, Piastri a rejeté toute inquiétude à ce sujet : "Je pense que oui, en fin de compte."

"Il y a évidemment eu des situations difficiles pour toute l’équipe, et je pense que nous avons discuté d’un certain nombre de choses."

"Les choses auraient-elles pu mieux se passer à certains moments ? Oui, mais en fin de compte, c’est un processus d’apprentissage pour toute l’équipe, et je suis très, très heureux que les intentions soient très bienveillantes."

"Je n’ai donc absolument aucune inquiétude à ce sujet. Oui, il y a évidemment eu des situations difficiles cette année, et celle-ci en est une autre."

L’Australien a ensuite répondu à deux questions concernant la situation, auxquelles il a donné la même réponse en un mot.

On a d’abord demandé à Piastri si cet incident allait changer sa façon de courir contre Norris, et s’il craignait que les bonnes intentions de McLaren disparaissent à mesure que la course au titre s’intensifie.

À ces deux questions, Piastri a répondu par un simple "non".