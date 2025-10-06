Impérial à Singapour, Russell se sent prêt à gagner un titre en F1

Magistral le samedi en signant une pole remarquable, George Russell l’a été également le dimanche à Singapour. Le Britannique n’a jamais été inquiété, même au premier tour, alors qu’il partait en médiums et Max Verstappen en tendres.

Bien évidemment, une course à Singapour est toujours un énorme défi physique, mais George Russell a-t-il eu le sentiment d’avoir remporté une victoire sereine dans la cité-État ?

« Une course d’une heure et 45 minutes ici à Singapour, avec la chaleur et l’humidité, n’est jamais douce et simple » confirmait-il hier soir, tard.

« Mais au départ, quand j’ai vu Max en pneus tendres, je savais que je devais juste rester devant lui au premier virage. Les premiers tours ont été très solides, et je sais que Max gérait probablement plus ces tendres que je ne gérais mes Mediums, mais creuser un écart de 10 secondes en une vingtaine de tours était vraiment super. À partir de ce moment, je savais qu’il s’agissait de la ramener à la maison et de faire attention au mur du virage 10. »

George Russell n’a donc pas du tout stressé quand il a vu Max Verstappen partir en tendres, à ses côtés en première ligne ?

« Oui, eh bien, c’était une décision intelligente de leur part, car si Max m’avait dépassé au premier virage, pour être honnête, il aurait gagné la course, car les dépassements sont si difficiles. On a vu que Lando était certainement le plus rapide en piste, et il n’a tout simplement pas pu passer Max. Il était à moins d’une seconde à chaque tour. Donc, si Lando n’a pas pu passer, je doute que nous aurions pu le faire. Il était donc crucial de réussir le départ. C’est un de mes points forts, donc je suis content que nous l’ayons fait. »

Un nouveau George Russell, prêt pour un titre mondial ?

Il y a deux ans, George Russell, qui chassait Carlos Sainz pour la victoire, avait tapé dans le mur et tout perdu. Cette victoire sonne-t-elle ainsi comme une rédemption ? A-t-elle bien une saveur plus particulière ?

« Oui, absolument. Ce circuit n’a pas été mon meilleur ami au fil des ans, et c’est souvent de ma propre faute. Mais comme je l’ai dit, oui, je suis un pilote très différent de celui que j’étais il y a quelques années, et je me sens plus complet, plus confiant. Je sais exactement ce que je dois faire dans des circonstances données. Bien sûr, j’étais nerveux avant la course, comme on peut s’y attendre, mais je n’ai ressenti aucune nervosité supplémentaire ni aucune pression additionnelle. »

« C’était juste comme une autre course, et je savais que j’avais une chance de gagner, et je me sentais à l’aise avec ça. Donc, je le dis depuis un moment : je me sens prêt à me battre pour un championnat. Je me sens prêt à passer à l’étape suivante. »

« Cela vient avec l’expérience, le fait de savoir comment maximiser chaque situation. Il y a quelques années, je pilotais probablement un peu plus tendu et je surconduisais sans doute dans des circonstances où je n’aurais pas dû. Je me sens beaucoup plus détendu. En abordant la course, j’étais détendu. Quand il pleuvait une heure avant, je me suis juste dit, vous savez, c’est comme ça. C’est la même chose pour tout le monde. Il n’y a rien que je puisse faire, donc ça ne sert à rien de stresser. »

Cette victoire a une telle saveur pour George Russell, qu’il en fait son meilleur week-end de toute sa carrière en F1.

Même devant Las Vegas l’an dernier où Mercedes F1 avait survolé les débats ?

« Vegas était plutôt cool, pour être honnête. Mais (ce week-end à Singapour), je dirais que ce fut probablement mon week-end le plus dominant, dans l’ensemble, et parce que c’était si inattendu. »

George Russell l’avouait après l’épreuve : il ne comprenait pas d’où venait la performance de sa Mercedes F1. N’a-t-il vraiment aucune idée ? Les courses de nuit semblent réussir aux Flèches d’Argent...

« Il y a eu moins de surchauffe des pneus par rapport aux années précédentes. C’est une piste qui, par le passé, connaissait une surchauffe importante, mais avec le nouvel asphalte dans certains virages, c’est un peu plus lisse. Les pneus semblent un peu plus robustes. Tout était juste dans une meilleure fenêtre, mais néanmoins, c’était tout de même une surprise. »

Dans la lutte pour la 2e place au classement des constructeurs, Mercedes F1 a éteint Ferrari ce week-end : cela sent bon dans ce duel, mais George Russell en profite aussi pour mettre un coup de pression sur son jeune coéquipier.

« Nous avons constamment fait un meilleur travail que Ferrari. Kimi (Andrea Kimi Antonelli) a évidemment connu une période difficile, mais il a retrouvé son chemin, et il a été exceptionnellement rapide ce week-end. Et cela n’a pas vraiment fonctionné pour lui en qualifications, mais il était presque en tête lors des essais. »