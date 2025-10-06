Verstappen : si on ne gagne pas, je ne remporterai pas ce 5e titre

Max Verstappen savait que tout se jouerait au départ de la course à Singapour : c’est pour cela qu’il avait choisi de partir en tendres.

L’idée ? Dépasser George Russell au premier virage. Mais cela n’a pas fonctionné…

Le pilote Mercedes F1 l’a dit en conférence de presse : si Max Verstappen l’avait dépassé au premier virage, c’est le Néerlandais qui aurait sans doute gagné la course.

Max Verstappen est-il du même avis ?

« Je dirais que oui. C’est juste super difficile de dépasser ici, mais je n’ai pas pris la tête au premier virage. Nous savions que l’intérieur était bien moins bon pour la performance au départ. »

« Pour une raison quelconque, c’était encore pire que l’année dernière, donc c’est un peu dommage, bien sûr. Je savais déjà qu’il serait très difficile de doubler avec les mêmes pneus. »

« Ensuite, bien sûr, avec la pluie également avant le départ, nous avons opté pour le pneu tendre, en espérant avant tout pouvoir conserver notre position et peut-être avoir une chance de nous battre pour la première palce au premier virage. »

Max Verstappen a dû ensuite gérer le retour de Lando Norris, tout en admettant que George Russell, seul devant, avait le rythme nécessaire pour s’imposer sans trembler.

« Ce fut une vraie course de gestion, en essayant de garder ces pneus Tendres en vie assez longtemps pour arriver à un tour acceptable pour s’arrêter. Ensuite, bien sûr, je savais que même avec un pneu Dur, la route était encore longue. »

Le Néerlandais a maugréé toute la course et a semblé en difficulté, avec ses pneus comme avec sa boîte de vitesses … il a même qualifié sa F1 d’inconduisible ! Peut-il détailler ses déboires ?

« Mes pneus avaient six ou sept tours de plus que ceux de George et Lando, plus ou moins. Ce n’était donc pas facile en piste. De plus, pendant toute la course, j’ai eu beaucoup de mal avec la boîte de vitesses – en rétrogradant et en montant les rapports – ce qui n’a pas aidé. Et l’équilibre n’était probablement pas là où je le voulais. »

« La deuxième place était donc le maximum que nous pouvions faire. Mais en même temps, même si l’équilibre avait été bien meilleur, la deuxième place restait le meilleur résultat possible si nous restions 2e au premier virage. C’est comme ça que ça se passe ici. Quand rien de fou ne se produit avec une voiture de sécurité ou une opportunité, alors c’est simplement votre position. »

Red Bull, peut-être la voiture la plus complète du plateau ?

Avant ses récentes évolutions, Red Bull souffrait sur des circuits à fort appui aérodynamique… or depuis les évolutions de Monza, la Red Bull a clairement haussé son niveau de jeu et a aussi réussi ce test de Singapour.

« Au cours des dernières courses, nous nous sommes nettement améliorés » confirme Max Verstappen.

« Nous devons peut-être revoir quelques petites choses que nous avons faites le long du week-end, c’est ce que nous devons probablement réexaminer pour les courses à venir. Mais ce n’est rien de choquant - nous ne sommes pas perdus pour expliquer pourquoi on a perdu un peu de rythme a peut-être disparu par rapport à ce que nous aurions souhaité. Ce sont juste des choses que nous devons analyser, et j’espère que nous pourrons faire un peu mieux. »

Laurent Mekies, le nouveau directeur d’écurie, a eu des mots forts et flatteurs pour expliquer aussi les récents progrès de Red Bull : il a dit que sa contribution était à peu près « nulle » et que tout le mérite en revenait à Max Verstappen !

« Oui, eh bien, Laurent est probablement trop gentil dans ce sens. Mais au final, ce qui est très bien, c’est que nous abordons cela comme un véritable effort d’équipe. Nous avons toujours essayé d’examiner les détails. Nous avons essayé de comprendre quelles étaient nos faiblesses. Et depuis quelques courses, cela s’est nettement amélioré. Peut-être que ce n’était pas aussi bon que le week-end de course précédent, mais parfois on sort d’une course un peu perdu, sans vraiment comprendre le pourquoi du comment. Je crois que nous comprenons pourquoi ou comment nous pouvons être meilleurs. Et, oui, en posant les bonnes questions, avec Laurent impliqué là-dedans, ça fonctionne bien. »

Au classement pilotes, Max Verstappen resserre un peu l’écart sur Oscar Piastri, mais l’écart demeure important à 6 courses de la fin (63 points).

Croit-il toujours au titre ?

« Pour cela, il faut gagner, il faut dominer. Nous ne le faisons pas, du moins nous ne l’avons pas fait ce week-end. Nous ne rattrapons pas assez de points. Nous avons déjà perdu beaucoup trop de points en début de saison, mais nous essayons juste de voir course par course, nous faisons de notre mieux. »

En revanche, Red Bull fond sur Ferrari au classement des constructeurs et peut même espérer doubler Mercedes F1 au finish, qui sait…

« Mais Mercedes a marqué 35 points (à Singapour), c’est déjà beaucoup » relativise le 2e de Singapour. « Idéalement, j’aurais gagné. Mais, oui, nous allons essayer, c’est sûr. Ce sera une vraie bataille. Ce n’est pas si facile quand Mercedes gagne et que vous êtes 2e, et l’autre Mercedes a aussi marqué des points – je ne sais pas à quelle position. C’est donc difficile, mais nous allons tout donner. »