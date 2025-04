Qiddiya va mettre du temps à terminer son projet délirant pour la F1

Le déménagement du Grand Prix d’Arabie saoudite de Djeddah à Qiddiya pourrait être retardé. Initialement prévu en 2027, il pourrait intervenir en 2028 ou 2029, non pas à cause d’un retard sur le circuit, mais parce que Qiddiya est un projet pharaonique et délirant qui mettra du temps à se faire, et le circuit dépend de l’ensemble.

"Le circuit sera prêt en 2027, et ce sont les autres projets environnants qui détermineront s’ils seront terminés à temps ou s’il y aura des retards, comme c’est parfois le cas dans ces mégaprojets" a déclaré le président de la Saudi Motorsport Company, le prince Khalid bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal.

"Nous ne sommes pas pressés de quitter Djeddah. Si tout se passe bien et que nous nous sentons à l’aise, et que la Formule 1 se sent à l’aise là-bas, nous pensons que ce ne sera pas avant 2027, donc nous pensons à 2028, peut-être 2029. Mais l’année prochaine, nous aurons une meilleure idée de la date exacte à laquelle nous pourrons déménager."

Cependant, le prince ne s’inquiète pas pour le Grand Prix d’Arabie saoudite, qui possédera toujours un plan B à Djeddah en attendant. Et il n’exclut pas que Djeddah continue à servir après l’arrivée de Qiddiya : "Il est encore trop tôt pour discuter de la possibilité d’organiser deux courses ou de faire une rotation entre Qiddiya et Djeddah."

"Notre objectif principal est de profiter de ce qu’il reste à Djeddah et d’attendre avec impatience de déménager dans les nouvelles installations de Qiddiya et de faire avancer les choses à partir de là, lorsque nous aurons atteint ce stade."

"Mais il est trop tôt, nous n’avons rien de prévu. Il y a quelques années, les médias ont évoqué la possibilité d’organiser deux courses en Arabie saoudite. Je ne pense pas qu’avec le calendrier actuel, ce soit possible et nous n’avons pas encore discuté de cette idée entre nous."

La question se pose parfois de savoir si l’Arabie saoudite pourrait organiser deux courses par an, et le prince Sultan Al-Abdullah Al-Faisal révèle que c’est un objectif. Néanmoins, il ne parle pas de cumuler Qiddiya et Djeddah, mais plutôt de partir vers Riyad, la capitale.

"Nous aimerions accueillir deux courses. Djeddah et Riyad sont deux régions et deux marchés différents - et l’Arabie saoudite est un très grand marché. Mais est-ce faisable compte tenu de la complexité du calendrier ? Nous savons que nous avons un marché en Arabie saoudite, mais nous n’y avons pas encore réfléchi."

"Voyons quelle sera la demande lorsque nous irons à Riyad, et nous pourrons peut-être en discuter une fois que nous aurons déménagé à Riyad et voir si nous pouvons avoir deux courses, ce dont je doute vraiment [car] certains [soutiennent] qu’il y a déjà quatre courses au Moyen-Orient."

"Mais personnellement, j’aimerais qu’il y ait deux courses en Arabie saoudite. Les États-Unis ont trois courses après l’introduction de Las Vegas. L’Arabie saoudite est un très grand pays. Cela peut arriver, mais est-ce que cela arrivera ? Il est trop tôt pour en discuter."