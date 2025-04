Mercedes F1 va tenter de rattraper McLaren avec de grosses évolutions

Mercedes F1 peut-elle créer la surprise cette saison et être finalement l’équipe qui pourrait, grâce toutefois à des développements réussis, être celle qui empêche McLaren et ses pilotes de s’envoler trop rapidement vers les deux titres mondiaux ?

L’équipe allemande a été globalement la 2e équipe la plus rapide sur les 4 premières courses, avec une belle constance de George Russell sur le podium (3 fois). Mais il en manque encore un peu pour la W16 pour aller titiller la MCL39

Lorsqu’on a demandé au directeur technique James Allison où, selon lui, McLaren avait l’avantage, il a répondu : "Je pense que personne ne le sait. Si nous le savions, ce serait très facile à copier, n’est-ce pas ?"

"Mais on peut raisonnablement affirmer que leurs températures de surface à l’arrière de la voiture sont probablement inférieures à celles des autres équipes, car leur avantage se manifeste surtout sur une piste ou le train arrière est la limite, où la température des pneus arrière influence le rythme."

"Mais ce n’est jamais un seul détail, et ils ont fait du bon travail sur tous les plans."

Pour répliquer Mercedes F1 a prévu une salve d’évolutions, à partir de la campagne européenne. Celles-ci devrait être introduites à Imola plutôt qu’à Miami.

"Nous prévoyons d’apporter un package conséquent pour Imola. Mais il y a aussi des nouveautés ce week-end à Djeddah. Rien d’aussi spectaculaire ni d’aussi visible qu’un plancher. Mais des choses dont nous souhaitons découvrir les performances."

Mais l’équipe allemande ne compte pas sacrifier 2026 pour autant selon Allison.

"Toute équipe dotée d’un minimum de bon sens continuera de consacrer une bonne partie de ses efforts à l’avenir, car le règlement 2026 est bien différent de celui de 2025."

"Il ne reste plus que 20 courses à disputer pour les équipes, et après, c’est fini. Nous essayons de pousser au maximum la voiture pendant ce premier trimestre de la saison, et nous aurons peut-être des améliorations par la suite, mais cela représente beaucoup d’efforts pour l’avenir."

"Heureusement, même sans modifier la géométrie de la voiture, il reste encore beaucoup de temps au tour à trouver grâce à un travail précis à faire sur les réglages."